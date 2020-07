Jyväskylän Nelostiellä on sattunut sunnuntaina ulosajo noin puoli kilometriä Kirrin liittymästä pohjoiseen. Pelastuslaitos sai alun perin hälytyksen pienestä tieliikenneonnettomuudesta kello 17.09, mutta päivystävän palomestarin Pentti Partasen mukaan onnettomuudesta on kulunut jopa tunteja. Onnettomuus on mahdollisesti sattunut jo viime yönä tai eilisen aikana. Ulosajaneesta autosta löytyi vainaja.

Ulosajaneen auton havaitsi ohi ajanut polkupyöräilijä.

– Auto on ojassa katollaan ja hyvin mykkyrässä, eli se ei erotu sieltä helposti, jos ohi ajaa nopeasti, Partanen sanoo.

Pelastuslaitos odottaa paikalle hinausautoa. Keskisuomalaisen paikalla käyneen kuvaajan mukaan liikenne paikalla on ruuhkautunut, ja tällä hetkellä pohjoisen suuntaan menevän liikenteen jono ulottuu jopa kolmen kilometrin päähän Matinmäentien pohjoispäätyyn saakka. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä yhtä ajokaistaa pitkin.

Partasen mukaan onnettomuustilanteessa vauhtia on kaiteeseen jääneiden jälkien perusteella ollut todennäköisesti melkoinen vauhti. Tie paikalla on suora, ja auto on mennyt kaiteen yli noin kaksi metriä jyrkästi alaspäin viettävän penkan alapäähän. Kaide lommoontui onnettomuustilanteessa, mutta ei rikkoutunut.

Poliisi tutkii onnettomuutta.