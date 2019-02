Paloniemi vaati valeuutisten jakajia vastuuseen Wienissä – "Se on uhka demokraattisen järjestelmän uskottavuudelle"

Keskisuomalainen kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) vaati toimia valeuutisten jakajia vastaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunnossa Wienissä torstaina.

– Meillä on jo todisteita siitä, että valeuutisilla on vaikutettu vaalituloksiin. Se on uhka demokraattisen järjestelmän uskottavuudelle, Paloniemi sanoi yleiskokouksessa Eduskunnan tiedotteen mukaan.

– Propagandaa ja vaalivaikuttamista on ollut aina, mutta internetin ja sosiaalisen median kautta väärät tiedot leviävät ja aiheuttavat vahinkoa nopeammin kuin koskaan, hän jatkoi.

Tiedotteessa todetaan, että verkkomaailman jakelualustoja eivät sido journalistin eettiset ohjeet, eikä julkaisijaa saada rikosvastuuseen kunnianloukkauksista, herjauksista, solvauksista tai vihapuheesta. Paloniemi vaatii tähän muutosta.

– Meidän kansanedustajien on omissa maissamme painostettava hallituksiamme toimimaan. Mitä demokratiasta on enää jäljellä, jos pahantahtoiset voimat yhteiskuntiemme sisällä ja niiden ulkopuolella voivat ohjailla vaalituloksia, levittää epäluottamusta ja lietsoa kansanryhmiä toisiaan vastaan, Paloniemen kerrotaan kysyneen kokouksessa.

Paloniemen mielestä on tärkeintä pitää huolta kehittyneiden kansakuntien koulutus- ja sivistystasosta niin, että ihmiset kykenevät kriittiseen ajatteluun ja erottamaan mediassa oikean ja väärän tiedon levittäjät.

– Itse kukin voi tykönään miettiä, mitä netistä lukee ja varsinkin jakaa eteenpäin sekä pyrkiä tunnistamaan ne voimat, jotka haluavat vahingoittaa yhteiskuntiamme.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö, jonka jäseninä ovat Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi Yhdysvallat ja Kanada.