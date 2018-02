Palta ja JHL pääsivät sopuun rautatiealan työehdoista

Palvelualojen työnantajat Palta ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL pääsivät sopuun rautatiealan työehtosopimuksesta. Asiasta tiedotti Palta.

Uusi sopimus on kolmivuotinen ja sen viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Sopimus on Paltan mukaan yleisen linjan mukainen kustannustasoltaan ja palkankorotuksiltaan.

– Ratkaisu selkeyttää työvuorojen muutostilanteita rautatiealan moninaisissa töissä ja antaa myös työnantajalle joustoa työaikojen sijoittelussa, sanoi tiedotteessa Paltan johtava asiantuntija Janne Laitinen .

Työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä sitä, että osapuolten hallinnot hyväksyvät neuvottelutuloksen.