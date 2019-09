Palta ja PAU neuvottelevat tänään Postin työehdoista – sopimus katkolla lokakuun lopussa

Palvelualojen työnantajat Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloittavat tänään neuvottelut työehtosopimuksesta, Palta kertoo. Ensimmäiselle tapaamiselle on varattu pari tuntia alkuiltapäivästä, kertoi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto STT:lle.

Voimassa olevat työehtosopimukset päättyvät lokakuun lopussa.

Osa Postin työntekijöistä aloitti jo lakon viikko sitten, koska noin 700 työntekijän työehdot aiottiin siirtää Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. PAU lopetti työtaistelutoimet, kun omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoi, että työehtosopimussiirrossa otetaan aikalisä.

Työnantajapuoli on vaatinut muutoksia työehtoihin, koska kirje- ja lehtijakelussa toimii nykyään Postin ohella 16 jakeluyhtiötä, jotka noudattavat eri työehtosopimusta kuin Posti. PAU on vuorostaan syyttänyt työnantajapuolta työehtosopimusshoppailusta, jonka seurauksena paketinlajittelijoiden palkat olisivat laskeneet jopa 30–50 prosenttia.

– Muissa jakeluyhtiöissä noudatettavien työehtojen kustannustaso on Postin noudattamaa PAU:n työehtosopimusta merkittävästi alhaisempi. Tilanne on Postin pärjäämisen kannalta kestämätön, Aarto sanoi tiedotteessa.

Neuvottelujen tavoitteena on Aarton mukaan löytää kestävä ratkaisu, joka mahdollistaa Postin pärjäämisen myös tulevaisuudessa.

– Postin tilanne on malliesimerkki voimakkaasti muuttuneesta toimintaympäristöstä, jossa perinteisen toimijan on sopeuduttava uuteen tilanteeseen. Neuvotteluissa on löydettävä rakenteellisia muutoksia, jotta töitä olisi myös jatkossa, Aarto edellytti.

Paltan ja PAU:n edellinen neuvottelukierros päättyi tuloksettomana kesäkuussa.