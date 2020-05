Palvelukeskuksen hoitajalla koronavirustartunta – useita altistuneita

Lahtelaisen Lehtiojan palvelukeskuksen hoitajalla on todettu koronavirustartunta, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Hoitaja on altistanut paitsi hoitamiaan asukkaita, myös muita työntekijöitä. Altistuminen on tapahtunut kahden päivän aikana, kerrotaan hyvinvointiyhtymästä.

Tartuntaketjuja asukkaiden ja hoitajien parissa selvitetään parhaillaan.

Sairastunut hoitaja on työskennellyt Lehtiojan palvelukeskuksen yhdessä kerroksessa. Kaikki altistuneet, sekä myös muut Lehtiojalla mahdollisesti oireilevat asukkaat testataan.

Kilpiäisissä sijaitseva Lehtiojan palvelukeskus on noin 200 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikössä, jossa hoitaja altistuminen on tapahtunut, asuu noin 40 asukasta. Vain osa asukkaista ja henkilökunnasta on altistunut, eikä tällä hetkellä ole tiedossa muita sairastuneita.

Koronavirustartunnalle altistuneiden asukkaiden kerroksen tapaamiset joudutaan hyvinvointiyhtymän mukaan perumaan. Muiden kerrosten asukkaille ne ovat edelleen mahdollisia.

Hyvinvointiyhtymä järjestää äitienpäiväviikonlopusta lähtien palveluasumisen asukkaiden ja omaisten ennalta sovittuja tapaamisia palveluyksiköiden pihojen erikseen merkityillä alueilla. Omaisten ja asukkaiden on oltava terveitä, eikä heillä saa olla hengitystieinfektioiden oireita. Lisäksi on noudatettava vähintään kahden metrin turvaväliä tapaamisen ajan.

Tapaaminen voi kestää ikääntyneiden asukkaiden kanssa enintään 15 minuuttia. Fyysistä kontaktia tapaamisissa ei sallita.