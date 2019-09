Pandat aistivat jo erotiikan tuoksuja, mutta lemmenleikkeihin ne pääsevät aikaisintaan ensi vuonna – vauva olisi iso voitto Ähtärille

Viime vuoden helmikuussa Ähtäriin saapuneista pandoista uros Pyry murjottaa sisätarhan telineellä roikottaen päätään ja naaras Lumi istuu pihatarhassa bambua pureskellen. Pyry pahoitti mielensä, kun ovi ulkotarhaan bambunipun luokse ei ollut vielä auki sen sitä kokeillessa.

Eläinhoitaja Anna Palmroth houkuttelee hellin sanakääntein Pyryä uuteen yritykseen. Intendentti ja eläinlääkäri Heini Niinimäki hymyilee.

– Tuo pään roikottaminen on sen mököttämistä. Eläimet ovat olleet terveitä ja kevään kiima opetti meille paljon näiden yksilöiden käyttäytymisestä, Niinimäki sanoo.

– Varsinainen kiima kestää vain kolmisen päivää, mutta viitteitä Lumi antoi jo pari viikkoa sitä ennen. Tämä kaksikko on nyt teini-iässä. Pyry ei vielä oikein tiedä, mitä sen pitäisi tehdä naaraan kohdatessaan. Pandat tulevat sukukypsiksi 4–8-vuotiaina, ja kaksikosta Lumi oli ehkä vieläkin lapsellisempi, Palmroth kertoo.

– Vuoden päästä ensi keväänä voidaan kenties päästää eläimet samaan tarhaan. Tässä ensi huumassa ne pääsivät haistelemaan toistensa hajujälkiä ja hieman koskettelemaan verkon läpi, hän sanoo.

Jättiläispandojen saanti vuokralaisiksi Ähtäriin oli valtava mediatapahtuma. Vuokrarahoilla tuetaan pandojen luontaisen elinpiirin suojelua. Pandadiplomatian painoarvo toi presidenttitason vierailun Suomeen. Kiinan presidentti Xi Jinping totesi vuoden 2017 huhtikuussa pandojen sitovan Suomen ystävyyden.

Eläimet saapuivat Ähtäriin viime vuoden helmikuussa. Vajaan vuoden aikana Ähtärin eläinpuiston kävijämäärä ponkaisi 100 000 kävijän kasvuun. Kaikkiaan kävijöitä kertyi 275 000 ja viivan alle tulosta 1,2 miljoonaa euroa. Yhdistelmäliput myivät hyvin, eli käynnit eivät jääneet vain pistäytymiseksi Pandalaan.

Syyskuisena tiistaina Pandalassa on rauhallista. Erja ja Antti Paarla ovat saapuneet Jokioisista.

– Ihan pandojen takia ajettiin 260 kilometriä. Otettiin yhdistelmälippu. Yövyttiin tuossa hotellissa ja syötiin aamupala. Nyt on vielä kierros eläinpuistossa ja tämä pandojen näkeminen. Kyllä tälle hintaa kertyy, mutta myös vastinetta, Antti Paarla sanoo.

– On tämä mukava kokemus ollut maksetun arvoista, Erja Paarla vahvistaa.

Päättyneen sesongin kävijämäärä putosi ennakoidusti 15–20 prosenttia. Silti eläinpuiston kävijämäärä on suuri. Kaikkiaan nousseet kävijämäärät ovat näkyneet Etelä-Pohjanmaalla kasvaneina yöpymismäärinä. Eläimet ovat virkistäneet Ähtäriä ja tuoneet elinvoimaa lähiseudullekin.

Palmrothille ja Niinimäelle pandaprojekti on uhanalaisen lajin suojelutyötä, johon myös pandavuokrarahat suunnataan. Jättiläispandoja on luonnossa alle 1 900 yksilöä ja Kiinan eläintarhoissa noin 400. Muualla eri maiden eläintarhoissa niitä on noin 27 paria.

Geneettisesti kestävään lisääntymiseen vaaditaan 400–600 yksilön joukko, joten eläintarhoilla on iso rooli lajin suojelussa. Berliinin eläintarhassa syntyi kaksoset syyskuun alussa. Niinimäen tietojen mukaan asia hoitui keinohedelmöityksellä.

– Luontaisesti alkunsa saaneet pennut ovat kaikista arvokkaimpia pandojen suojelun kannalta. Sellainen onnistuminen olisi iso voitto Ähtärin pandaprojektissa. Luontaisen lisääntymisen onnistuminen voi vaatia myös vuosien työn, pohtii Niinimäki.

– Lumilla oli lajityypillinen valetiineys, ja se oli elokuun vaisumpi. Ilmojen viiletessä sen aktiivisuus palasi. Näiden talvikauden eläinten ilo pääsee valloilleen ensilumen myötä, toteaa Palmroth.

Pandalle maistuvaa bambua kasvaa Suomessakin

Suomalainen bambuviljelykokeilu osoittaa, että kasvit selviävät neljästä vuodenajasta. Asiantuntija Jari Luokkakallio ProAgria Etelä-Pohjanmaalta kertoo, että viljelyä kokeilee kolmisenkymmentä kasvattajaa. Hänen oma koekasvualansa on onnistunut erinomaisesti.

– Viljelmä kannattaa perustaa hiekkaisen maahan, jonka päällä on ohut ruokamultakerros. Rinnelohko on eduksi. Omalla viljelmälläni tiheä kuusiaita tuo kasvustolle tuulensuojaa. Bambu on juurakon muodostava monivuotinen kasvi, joka tarvitsee hiekkapohjaisen maan, tuulensuojaa, lumisuojan ja varjostuksen kevättalven auringolta. Kasvatuksessa haasteellisinta on kevättalven ja kevään kuiva ilma. Runsasluminen talvi on sille eduksi, sanoo Luokkakallio.

Kasvutuloksia voidaan kunnolla mitata vasta muutaman vuoden kuluttua, kun juurakot ovat vahvistuneet. Eläinhoitaja Anna Palmroth kertoo, että Suomessa kokeillaan samoja lajikkeita, joita kukkarekat tuovat pandoille Hollannista. Myös maistettavina ovat olleet yhtä aikaa samat lajikkeet Hollannista ja Suomesta.

– Kyllä Suomessa kasvanut kasvi Lumille ja Pyrylle maistuu, mutta viljellyt määrät ovat vielä ahmattien tarpeeseen vähäisiä sekä alttiita säälle, Palmroth sanoo.

– Kasvustot selviävät neljästä vuodenajasta. Bambusta on vielä niukasti kokemuksia, ja siksi koeviljelyä jatketaan viljelystä kiinnostuneiden kanssa, Luokkakallio sanoo.