Paperiliiton Vanhala varoittaa poliitikkoja päätöksistä, jotka siirtävät suomalaiset ekoteot toiselle puolella maapalloa

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala pitää hyvin erikoisena sitä, että jotkut näkevät Suomen vihreän kullan eli metsät ongelmana. Vanhalan mukaan metsän omistaminen ja metsien käyttäminen on isänmaallinen ilmastoteko.

Vanhalan mukaan hakkuista ja niiden määrästä on keskusteltu tunteella, mutta nyt keskustelu on rauhoittunut, kun on tullut uusia lukuja metsien hiilinieluista.

– Se on ainoa omaisuusluokka, jossa on niin paljon tunnetta mukana, ja keskustelua käyvät ne, jotka eivät paljon sitä metsää omista. Keskustelua käytiin toisen omaisuudesta, Vanhala luonnehtii vellonutta hakkuukeskustelua.

Vanhala muistuttaa, että keskustelussa on oikeus puhua vain valtion metsistä, koska hallitus ei voi puuttua yksityismetsissä tehtäviin hakkuisiin.

– Tätä ei ole huomattu eikä ymmärretty ollenkaan. Ei kukaan voi myydä naapurin traktoria, jota hän ei omista.

Vanhaa tuotantoa sulaa pois

Keskustelu hakkuumääristä on liikkunut vihreiden 65 miljoonasta kuutiosta hallituksen linjaamaan 80 miljoonan kuutioon. Puolueiden ei kannata Vanhalan mielestä määritellä tarkkoja hakkuumääriä, koska markkinat määräävät pitkälti sen, kuinka paljon metsistä hakataan puuta. Hän arvioi, että ääripäitä lukuun ottamatta puolueet ovat varsin samaa mieltä kestävästä hakkuumäärästä.

Vanhalan mukaan keskustelussa ei ole huomioitu sitä, etteivät uudet investoinnit välttämättä lisää hakkuita, koska vanhaa tuotantoa sulaa alta pois. Hän pitää uusien investointien suurimpana esteenä rahan puutetta.

– Sen verran varovainen poliitikkojen pitää olla tässä keskustelussa, etteivät he vaaranna investointeja tähän maahan, jos tulee pelko, että hakkuita aletaan rajoittamaan, Vanhala sanoo.

Kilpailukyky säilytettävä

Rajoittamispuheiden ohella Vanhala nostaa esiin keskustelun yritystuista, jotka tulevat uuden hallituksen pöydälle. Useat puolueet, erityisesti vasemmisto ja vihreät, ovat arvostelleet muun muassa energiaveron palautusta, jotta energiavaltainen teollisuus saa myös käyttämästään fossiilienergiasta.

Vanhalan mukaan energiaveron palautus on tyypillinen esimerkki siitä, joka on poliitikkojen käsissä. Jos he tekevät päätöksiä, jotka vaikeuttavat metsäteollisuuden olosuhteita Suomessa, sillä voi olla ikäviä seurauksia. Yhtiö siirtyy tekemään tuotteita ja tulosta muualle.

– Siinä rapautetaan maan kilpailukykyä. Yhtiöt tekevät tuotteensa jossain muualla.

Vanhala muistuttaa, että metsäteollisuus toimii globaalisti ja sen tuotteita ostetaan tietty määrä. Jos tuotteita ei tehdä Suomessa, ne tehdään jossain muualla.

– Metsäteollisuus Suomessa on ekoteko, Vanhala korostaa ja jatkaa, että se on vaarallista ajattelua, jos lähdetään kaatamaan Brasilian sademetsiä.

Sellu ei ole bulkkituote

Vihreiden ex-puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö arvosteli Uutissuomalaisen haastattelussa sitä, että Suomesta viedään sellua Kiinaan.

– Tästä näkee, että Ville Niinistö ei ymmärrä näistä asioista mitään, kun sellua pidetään bulkkituotteena, Vanhala sanoo.

Hän korostaa, että sellu on pitkälle jalostettu tuote, jonka valmistaminen vaatii korkeaa teknologiaa ja isot miljardi-investoinnit.

– On surullista, että poliitikot käyttävät tällaisia fraaseja, mutta heillä on siihen omat syynsä.