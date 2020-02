Paperiliitto pyysi lisäaikaa, ratkaisu sovintoesitykseen työkiistassa Metsäteollisuuden kanssa lykkääntyy – Ammattiliitto Pro hylkäsi sovintoesityksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työriitaan

Ratkaisu Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa annettuun sovintoesitykseen lykkääntyy. Paperiliitto kertoo, että sen hallinto kokoontuu käsittelemään ehdotusta maanantaina 10. helmikuuta.

Valtakunnansovittelija tviittasi hieman aiemmin, että Paperiliitto pyysi lisäaikaa vastauksen antamiselle. Osapuolet on kutsuttu valtakunnansovittelijan toimistoon sunnuntaina kello 14.

Sovintoesitys valmistui viime yönä. Totuttuun tapaan sovintoesitysten sisällöistä ei ole kerrottu julkisuuteen ennen kuin niihin on saatu vastaukset. Alun perin Paperiliiton ja Metsäteollisuuden piti antaa vastauksensa tänään iltakuuteen mennessä. Paperiliiton mukaan aikataulu oli kuitenkin niin tiukka, ettei sen hallinto pystynyt käsittelemään ehdotusta annetussa ajassa.

Paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina, ja sen on ollut määrä jatkua helmikuun 24. päivään saakka. Lakolla on haluttu vauhdittaa viikkoja kestäneitä neuvotteluja.

Metsäteollisuus on puolestaan ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta, joka alkaa maanantaina. Metsäteollisuudesta kerrotaan, että jos sopu saavutetaan, päättyy myös työsulku Paperiliiton osalta.

– Kaikki työtaistelutoimet ovat aina ehdollisia sille, että syntyykö sopimusratkaisu. Jos sopimusratkaisu syntyy, on tavanomaista, että työtaistelutoimet puolin tai toisin sitten päättyvät siihen, sanoo työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Työsulku koskee myös kahta muuta liittoa

Paperiliiton ohella Metsäliiton työsulun on määrä koskea Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniä. Näiden kahden liiton osalta Metsäteollisuus kuitenkin pitkitti työsulun keston seitsemään vuorokauteen tammikuun lopussa.

Myös Ammattiliitto Prohon kuuluvat paperin toimihenkilöt ovat olleet lakossa viime viikon maanantaista alkaen ja lakon on määrä päättyä puolilta öin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Pro on kuitenkin ilmoittanut toisesta, käytännössä kaksi viikkoa kestävästä työnseisauksesta, joka alkaa 13. helmikuuta. Sähköliittolaisia taas on osallistunut Paperiliiton tukilakkoon, joka alkoi 27. tammikuuta ja jonka on määrä päättyä maanantaina.

Pro hylkäsi sovintoesityksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työriitaan

Ammattiliitto Pron hallitus on hylännyt sovintoesityksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työriitaan. Pron kaksiviikkoinen lakko alkaa näillä näkymin maanantaina 90 teknologiayrityksessä.

Samalla Pro ilmoitti jatkavansa ja laajentavansa lakkoa koko toimialalle. Uusi lakko alkaa 24. helmikuuta ja päättyy maaliskuun 1. päivänä, jos sitä ennen ei päästä ratkaisuun.

– Aiemmin ilmoitetut lakot alkavat maanantaina suunnitelmien mukaan, mikäli ei ehditä enää tehdä sellaista ratkaisua, joka veisi tämän asian maaliin, sanoo Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Pro pitää nyt hylättyä sovintoesitystä olennaisilta osiltaan heikompana kuin tällä työmarkkinakierroksella hyväksytyt ratkaisut.

– Työaika on (esityksessä) ehdottomasti se suurin ongelma ja ennen kaikkea sen sijoittuminen niin, että työnantaja olisi halutessaan voinut määrätä työvuoroja arkipyhille, viikonlopuille, jotka ovat ihmisten vapaa-aikaa. Ja lisäksi se piti sisällään sellaisen elementin, että niistä viikonlopulle, arkipyhille määrättävistä työvuoroista ei olisi maksettu muuta kuin peruspalkka, jolloin rahalliset menetykset niistä työtunneista olisivat olleet nykyisiä työehtosopimuksia suurempia tasoltaan, Malinen perustelee STT:lle.

Malisen mukaan kiky-tunnit eivät olisi säilyneet täysimääräisinä, mutta "jollain tasolla" ja muutettuina peruspalkallisiksi tunneiksi. Niitä olisi voitu tehdä esimerkiksi arkipyhinä tai viikonloppuna ilman sunnuntai- tai ylityökorvausta.

Myös sovintoesityksen palkkaratkaisu oli Pron mukaan yleistä linjaa heikompi ja rakenteeltaan jo hyväksyttyjä ratkaisuja huonompi. Siinä jokaisen toimihenkilön palkkoja olisi korotettu 1,3 prosenttia vuonna 2020 ja 1,2 prosenttia vuonna 2021. Esityksessä ongelmaksi muodostui kuitenkin ammattiliiton kannalta se, että työnantaja olisi toisena vuonna voinut jakaa 0,8 prosentin suuruisen paikallisen erän haluamallaan tavalla, vaikkapa vain muutamalle valitsemalleen toimihenkilölle.

Sovintoesitys työriitaan jätettiin varhain lauantaiaamuna. Malisen mukaan Pro on valmis palaamaan neuvottelupöytään vaikka jo sunnuntaina.

"Valitettava päätös"

– Pron päätös sovintoehdotuksen hylkäämisestä on erittäin valitettava ja päätös lakon laajentamisesta suorastaan pöyristyttävä, sanoo puolestaan Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi tiedotteessa.

– Sovintoehdotus olisi tuonut toimihenkilöille yleisen linjan mukaiset 3,3 prosentin palkankorotukset ja kiky-tunnit olisivat poistuneet entisessä muodossa. Kiistaa aiheuttanut työaikakysymys olisi ratkaistu uusilla joustoa lisäävillä ja myös toimihenkilöitä hyödyttävillä elementeillä.

Ruohoniemen mukaan lakko vaikeuttaa yritysten toimintaa, heikentää kilpailukykyä ja tuo menetyksiä myös toimihenkilöille itselleen. Lakon vaikutuksista on hänen mielestään tässä vaiheessa vaikea esittää yksityiskohtaisempaa arviota, sillä tilanteet vaihtelevat huomattavasti yrityksestä toiseen.