Paras varassuoja on lukita pyörä rungosta – Jyväskylän monenkirjavissa pyörätelineissä se ei aina ole mahdollista

Jyväskylä on pyöräilyn edistämisen kaupunki. Baanoja rakennetaan ja pyöräparkkeja perustetaan. Kaupunki on sijoittanut katualueelleen kaikkiaan 1 900–2 000 pyörätelinettä, minkä lisäksi niitä on muun muassa oppilaitoksilla, yrityksillä ja taloyhtiöillä.

Pyöräilijän näkökulmasta ei ole ollenkaan yhdentekevää, minkälaiseen telineeseen hän pyöränsä saa lukittua. Paras tapa lukita pyörä on tukeva U-lukko, mutta se ei sovi läheskään kaikkiin pyörätelineisiin. Esimerkiksi perinteisiin, niin sanottuihin perhostelineisiin ei saa pyörää runkolukittua.

– Näihin telineisiin pyörän saa kiinni eturenkaasta, ja sehän on aika helppo irrottaa, jättää rengas siihen ja viedä loppupyörä mukanaan. Arvokkaampia pyöriä myydään eteenpäin myös osina, Jyväskylän Pyöräilyseuran (JYPS) liikenteen ja pyöräilyn edistämisen jaoston vetäjä Annimaria Valli sanoi.

– Pyörätelineissä on usein muitakin ongelmia. Voi olla, että kaikki pyörät eivät mahdu kaikkiin telineisiin, kun pyöriä on niin monenkokoisia. Lastipyöriä, sähköpyöriä, fat bike -pyöriä – hyvin erilaisia runko- ja rengasvaihtoehtoja. Vaikka teline teoriassa olisi sellainen, että siihen saa runkolukituksen, niin pyörää ei välttämättä saa mahtumaan tarpeeksi lähelle telinettä, Valli kertoi.

Vaijerilukotkin saattavat näyttää tukevilta ja paksuilta, mutta ne on helppo katkaista poikki hyvillä välineillä.

– Usein vaijerilukoissa itse vaijeri päällysteen sisällä ei ole kovin paksu ja napsahtaa helposti poikki. Jotkut käyttävät ketjuja, ja ketjussakin vahvuus määrittelee sitä, kuinka helppo se on katkaista, Valli sanoi.

Vaikka vanhoja perhosmalleja ei enää uusiin pyöräparkkikohteisiin tuotaisi, Vallin mukaan myös uusissa telinemalleissa on hankalampia joukossa.

Jyväskylän kaupungin liikenneinsinööri Timo Vuoriaisen mukaan kaikilla uusilla pyöräpysäköintipaikoilla telinevalinnassa on lähtökohtana runkolukituksen mahdollisuus.

– Sen sijaan voi olla, että jos jollain alueella lisätään telineitä, pitäydytään sinne valitussa mallissa. Joka tapauksessa runkolukitus on nykypyöräilijöille tärkeää, Vuoriainen sanoi.

Sepän kauppakeskuksessa on hieno uusi pyöräparkki sisätiloissa – vaikka telinemalliin ei pyörää kovin helposti saakaan runkolukittua. Keskustan pyöräparkkikartalla katettuja parkkipaikkoja on vain neljä.

– Katettuja pysäköintipaikkoja pitäisi olla enemmän, jos halutaan pyöräilyä edistää. Katetusta parkista on paljon mukavampi ottaa pyörä sateella tai lumisateella, kun ei tarvitse aloittaa matkantekoa pyörän kuivaamisella ja putsaamisella. Toiseksi pyöräkin säilyy parempana, Valli sanoi.

– Etenkin työmatkapysäköinnissä olisi hienoa, jos pyörän saisi työpäivän ajaksi suojaan. On havaittu, että vaikka katettu pyöräparkki tai -halli eivät ole ihan työmaan oven edessä, niitä käytetään silti. Parempilaatuinen pysäköintitila voi olla hiukan kauempana ja sieltä viitsitään kävellä, Valli sanoi.

– Pyöräpysäköinnin kattaminen palvelisi pyöräilijöitä ja voisi edistää pyöräilykulttuuria, mutta vastaan tulevat myös kaupunkikuvalliset kysymykset. Kaikkialle kattaminen ei sovi, Vuoriainen sanoi.