"Parasta juhannuksena on hassuttelufiilis" – aaton kaunis sää ja iloiset ihmiset korvasivat kokot

Kaupunkijuhannus Jyväskylässä oli tänä kesänä poikkeava, kun Ainolassa ei ollutkaan kokkoa – eikä muuallakaan koko maakuntaa koskeneen metsäpalovaroituksen takia.

Noukanniemeen kasattu juhannuskokko poltettaneen syksyllä venetsialaisjuhlissa. Noukanniemessä ei voitu polttaa kokkoa edes viime juhannuksena.

– Etelätuuli olisi tuonut savun sisälle, palopillit olisivat alkaneet huutaa ja sammutusvesi olisi tullut ihmisten niskaan, paikan omistaja Ritva Joensuu kertoi.

– Mutta ensi vuonna yritetään taas uudestaan.

Noukanniemen juhannusta tulivat katsomaan Lari Tammilehto ja Petri Mäkinen perheineen.

– Parasta juhannuksessa ovat ystävät, hyvä ruoka ja hassuttelufiilis. Katsotaan, millainen paikka tämä on ja minkälaista musiikkia, jos vaikka lapset pääsisivät jortsaamaan, kertoivat iskät, jotka juhlivat juhannusta hulahula-hameisiin sonnustautuneina.

Jyväskylän satamasta tavoitettu Riitta oli varannut aamulla liput Suomi-laivaan, sillä lapsenlapsi Jare on juhannuksen ajan hänellä hoidossa ja odotti näkevänsä paljon kokkoja. Toisena toiveena pojalla oli katsella laivoja.

Riitalle ja ystävälleen Tarjalle juhannustunnelma syntyy maisemista, kauniista vesistöstä ja hyvästä ruuasta. Myös sää vaikuttaa.

– Ehdottomasti on tärkeää, ettei juhannuksena tarvitse palella, Riitta totesi.

Tarjan hieno juhannusfiilis täydentyi loman alkamisella.

Satamalaiturilla Rhea-laivan lähtöä odottivat sisarukset Senja ja Juho Hokkanen, Senjan poikaystävä Paavo Hukkanen ja tämän kaveri Tero Nieminen.

Tänä vuonna keskikesän juhla oli heille poikkeuksellinen, sillä he juhlivat jussia ensimmäistä kertaa kaupungissa.

– Lähdettiin laivalle, jotta yhdessäolossa olisi jotain erilaisempaa, ei vain perjantain perusbileitä, Hukkanen sanoi.

Niemisen mukaan juhannuksessa on parasta kaverien tapaaminen.

– Vaikka keli olisi vähän viileämpi, ei se paljoa haittaa, kun on hyvää seuraa ja mukava tunnelma.

Senja Hokkasen juhannusperinne vaihtelee sen mukaan, sattuuko syntymäpäivä juhannuspyhille. Tänä vuonna ei sattunut.

Sataman penkillä eväitään söivät Liisa ja Alisa Lindgren.

– Mikäs sen hienompaa kuin tulla veden äärelle katselemaan laivoja ja rentoutuneita ihmisiä ja syömään herkkuja, Liisa Lindgren sanoi.

Myös tytär Alisa vietti juhannusta mielellään kaupunkiympyröissä.

– Olin viime viikonloppuna iskän luona tekemässä remonttia. Itikoista ehdin saada ihan tarpeeksi. Nyt on lomaviikonloppu ja ensi viikonloppuna taas uudestaan maalle.

Lindgrenien muistiin ovat jääneet erityisesti ne juhannukset, jolloin on oltu maalla Kangasniemellä, missä he yleensäkin viettävät juhannusta – ja ilma on ollut kylmä.