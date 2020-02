Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreja tuli toissa vuonna viranomaisten tietoon lähes 10  000

Viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli vuonna 2018 yhteensä 9 900 uhria, kertoo Poliisihallitus. Poliisi kampanjoi tällä viikolla lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja torjumiseksi sosiaalisessa mediassa.

Lähisuhdeväkivalta on usein piilorikollisuutta, josta ilmoitetaan poliisille vasta, kun se on jatkunut pitkään. Sille on tyypillistä myös se, ettei uhri häpeän tai pelon vuoksi kerro kaikkea tai pyrkii suojelemaan tekijää.

– Apua tulisi hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska ensimmäinen lyönti on harvoin viimeinen. Lähisuhdeväkivallan tiedetään tyypillisesti pahenevan ja raaistuvan sen myötä, mitä pidempään se saa jatkua, sanoo tiedotteessa poliisitarkastaja Pekka Heikkinen.

Poliisi huomauttaa, että uhrin lisäksi apua tarvitsee väkivaltaa käyttävä osapuoli.

– Myös väkivallan tekijä on saatava ymmärtämään toimintansa vahingollisuus ja hänetkin avun piiriin. Väkivaltaiset ratkaisumallit periytyvät usein omasta lapsuudesta, ja kierre on saatava poikki, Heikkinen sanoo.

Poliisin mukaan uhrin ja tekijän lisäksi osapuolten läheiset, kuten lapset, voivat tarvita apua ja tukipalveluja.

Lähisuhdeväkivalta voi olla paitsi fyysistä myös henkistä. Lapsiin tai vanhuksiin kohdistuessaan väkivalta voi ilmetä esimerkiksi hoivan laiminlyöntinä, poliisi kertoo.