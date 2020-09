Partio-lehti lakkauttaa paperiversio ja luopuu JSN:n jäsenyydestä – päätoimittajat eroavat, koska lehteä ei tehdä enää journalisesti

Partio-lehden paperiversio lakkautetaan vuoden 2022 lopussa, tiedottaa Suomen Partiolaiset. Järjestön puheenjohtajan Maria Ruoholan mukaan syynä tähän ovat painetusta lehdestä aiheutuvat kustannukset ja ympäristövaikutukset. Järjestö kertoo keskittyvänsä kehittämään partion digitaalisia viestintäkanavia.

Lehden päätoimittajien Susanna Koiviston ja Laura Kanervan mukaan Suomen Partiolaisten hallitus on myös päättänyt, että Partio-lehti luopuu Julkisen sanan neuvoston jäsenyydestä ja vastuullisen journalismin merkistä. Suomen Partiolaisten mukaan Partio-lehteä tehdään ensi vuoden alusta "journalistisin ottein".

Päätoimittajat ilmoittivat tänään Facebookissa eroavansa tehtävästään päätösten takia.

– Tällaiset päätökset kertovat paljon järjestön arvoista, ja siksi ne ovat minulle pitkäaikaisena partiolaisena iso pettymys. Päätöksen sisällön lisäksi myös tapa, jolla se tehtiin, on ollut kokemuksena raskas, Koivisto kirjoitti.

"Journalismista markkinointiviestintään"

Kanerva totesi puolestaan, että Suomen Partiolaisista on jäänyt todella paha maku suuhun tapahtuneen jälkeen.

– Merkin poistumisen myötä lukijat eivät voi enää tietää, mikä sisältö on journalistisesti tehty ja mikä ei. Vaikka kuolevaa lehteä tehdään "journalistisin ottein", ei lukijoilla ole jatkossa mitään takeita, että tämä toteutuisi. On sääli, että aikana, jona journalismin tärkeys on korostunut, Suomen suurimman nuorisojärjestön hallitus tekee tällaisen päätöksen.

Kanervan mukaan Suoman Partiolaisten hallitus on tehnyt arvovalinnan muuttaa journalistinen lehti markkinointiviestinnäksi.

– En pysty seisomaan tämän päätöksen takana, hän perusteli eroaan.

Ruohola: Lehti muuttuu hyvin vähän

Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola sanoi maanantaina STT:lle, että hän on hyvin pahoillaan päätoimittajien erosta.

– Jokaisella partiolaisella on kuitenkin oikeus luopua vapaaehtoispestistään. Päätoimittajat eivät ole olleet lehdessä palkkatyössä vaan vapaaehtoistyössä.

Ruoholan arvion mukaan lehden sisältö muuttuu järjestön hallituksen linjausten myötä vain hyvin vähän.

– Myöskään lehden ilmestymistahtiin ei ole nyt odotettavissa muutoksia. Partio-lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa, ja sillä tahdilla on tarkoitus jatkaa.

Partio-lehti on kaikille Suomen partiolaisille lähetettävä jäsenlehti, jolla on noin 100 000 lukijaa.