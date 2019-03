Partiotytöt oppivat paljon itsestään ja ryhmässä toimimisesta – partiolaisuus on jopa auttanut pääsemään eroon koulukiusaajista

Monella on sellainen käsitys, että partiolaiset tekevät metsässä solmuja tai keittelevät nuotiolla ruokaa. Mutta partiolaisuus on paljon suurempi juttu. Näin kertoo Siiri Kannela, 15, harrastuksestaan. Kannelan elämässä partiolaisuus on ollut monella tapaa merkittävä. Suuri osa hänen parhaista kavereistaan on partiolaisia. Lisäksi hän on oppinut partiossa vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimista, johtamista ja päätöksentekoa, mitkä kaikki taidot ovat auttaneet häntä arjessa.

Kannela liittyi Harjun Partiotyttöihin 10-vuotiaana, kun koululle tuli partiolainen esittelemään toimintaa.

– Ilman partiota olisin varmaan jollain tapaa syrjäytynyt enkä ehkä osallistuisi yhteiskunnallisiin asioihin. Minua on kiusattu koulussa, ja se mitä partiossa olen oppinut, on auttanut. Partiossa neuvottelemme, jotta saamme päätöksiä, joista kaikki hyötyvät eikä kenellekään tule paha mieli. Ja partiotaitokilpailuissa ja ryhmätehtävissä on pakko luottaa kavereihin, koulunsa oppilaskunta-aktiivina toimiva Kannela luettelee.

Hänen mukaansa partiossa pohditaan yhdessä ajankohtaisia asioita, viimeksi muun muassa ilmastonmuutosta ja tulevia vaaleja.

Hän on parhaillaan ryhmänjohtajakoulutuksessa ja arvioi, että kokemus auttaa häntä työnhaussa. Unelmatyö voisi liittyä pelipiirtämiseen.

43 vuotta mukana ollut Pipsa Wilhelms sanoo, että partiolaisuuden ydin kiteytyy toisten auttamiseen.

– Partioon voi tulla mistä tahansa uskontokunnasta tai ulkopuolelta, kunhan on valmis hyväksymään tietyt toimintatavat: toisia kunnioitetaan, ihmisten erilaisuutta arvostetaan ja tartutaan toimeen. Ei kävellä ohi, jos toinen tarvitsee apua. Tavoitteenamme on tehdä maailmasta parempi paikka.

Myös itsensä kehittäminen ja luonnonsuojelu ovat partiolaisuuden ytimessä. Kansainvälisiä ystävyyssuhteita solmitaan neljän vuoden välein järjestettävillä jamboree-leireillä, jonne tulee partiolaisia eri puolilta maailmaa. Swoppaus eli tunnusten ja huivien vaihto on yleistä.

Amanda "Ama" Wilhelmsillä, 18, on kaulassaan Walesin lippua kuvaava huivi. Hän vaihtoi huivinsa Englannin leirillä yhdessä toisen partiotunnuksen, Wäinämöisen hatun, kanssa.

– Kun kysyttiin, haluisko joku vaihtaa "special finnish hat", kaikki vaan lähtivät tulemaan teltoista mun luo ja jouduin valitsemaan, kenen kanssa vaihdan, hän muistelee.

Wilhelms aikoo isona merikapteeniksi. Ensimmäisen kerran hän oli leirillä yksivuotiaana vanhempiensa mukana. Hän on käynyt läpi jo johtajakoulutuksen ja vastaa nykyisin lippukunnan viestinnästä eli somepäivityksistä.

Saana Jokisesta, 16, tuli partiolainen samalla tavalla: vanhemmat tapasivat partiossa, koko perhe vietti siellä aikaa - ja oli mukavaa.

– Parasta partiossa ovat kaverit. Tämä on suuri osa elämääni.

Johtajakoulutuksen läpikäyneen Jokisen tehtävänä leireillä on johtaa aktiviteetteja, esimerkiksi miten suunnistaa ja sytyttää nuotio ilman tulitikkuja.

Haastattelutuokion nuorin on Noora Mustikkamaa, 12. Miksi olet partiossa?

– Koska siellä on kivaa. Jos vaikka eksyy metsään, tietää mitä pitää tehdä.

Tarpojat-ryhmään kuuluva Mustikkamaa nukkuu leireillä teltassa tai ulkona laavulla.

– Eka kerta oli jännittävää. Oli niin pimeää, hän sanoo.