Patria: Panssariajoneuvot toimitetaan asiakasvaatimusten mukaisina – asiakas määrää kolon koon

Suomen asevientipolitiikasta on syntynyt uusi kohu sen jälkeen, kun verkkojulkaisu News Now Finland maanantaina julkaisi uusia videokuvia Patrian valmistamista panssariajoneuvoista sodan runtelemassa Jemenissä. Patria on myynyt vaunuja Arabiemiraatteihin, joka on Jemenin sodan osapuoli.

Kuvissa kaksi miehistönkuljetusvaunua on varustettu venäläisin asein, toinen raskain ja toinen kevyin asein.

Kun Patrialle myönnetään lupa myydä esimerkiksi AMV-panssariajoneuvoja Arabiemiraatteihin, vientilupahakuprosessissa ei oteta kantaa siihen, onko ajoneuvossa valmius asejärjestelmään.

Ulkoministeriön asevalvonnan yksikön vastuuvirkamies Ilkka Rentola sanoo, että lupahakemuksessa ei yksilöidä mahdollisia muokkauksia tuotteessa.

– Kun aseet eivät lähde Suomesta, me arvioimme hakemusta siltä pohjalta, että tuote on aseistamaton. Ulkoministeriön arvio koskee pikemminkin maata, johon puolustustuotteet myydään, tässä tapauksessa Arabiemiraatteja. Emme tutki ruuvinjälkiä tai katso, onko tuotetta muokattu niin, että siihen voidaan asentaa asejärjestelmä, Rentola sanoo.

– Emme kuitenkaan ole niin naiiveja, ettemmekö huomiosi sitä, että esimerkiksi panssariajoneuvo voidaan aseistaa jälkikäteen.

"Ajoneuvot toimitetaan asiakasvaatimusten mukaisina"

Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen ei halua sanoa, onko Patrian Arabiemiraatteihin vuonna 2016 toimittamia panssariajoneuvoja Patrian taholta muokattu niin, että niihin voidaan asentaa asejärjestelmä. Hän vetoaa yrityssalaisuuteen.

Yleisellä tasolla hän kuitenkin voi kommentoida asiaa.

– Ajoneuvot toimitetaan asiakasvaatimusten mukaisina, ja asiakas yleensä vastaa asejärjestelmän integroinnista. Asejärjestelmät vaativat tietynlaisen aukon, ja eri asejärjestelmät vaativat erikokoiset aukot. Asiakas ilmoittaa, minkä kokoinen aukon pitää olla.

Patrialle myönnettiin lupa viedä varaosia Arabiemiraatteihin myytyihin ajoneuvoihin viimeksi heinäkuussa.

Ulkoministeriön Rentola sanoo, että varaosien vientilupa on kytköksissä alkuperäisen tuotteen vientilupaan ja Patrian sopimukseen Arabiemiraattien kanssa. Puolustustuotesopimuksiin on usein kirjattu kymmenenkin vuoden elinkaari.

– Olisi todella vaikea lähteä antamaan kielteisiä arvioita varaosille, kun kauppa on tehty. Kyse on silloin jo myytyjen välineiden huollosta. Se johtaisi suoraan sanoen suurin ongelmiin Patrialle.

Puolustusministeri Niinistö: Suomi on mallioppilas

Patria esitteli prototyyppiä panssariajoneuvosta raskailla aseilla varustettuna puolustustarvikkeiden messuilla 2007. Yhtiö toimitti ensimmäisen erän panssariajoneuvoja Arabiemiraatteihin vuonna 2008, ennen Jemenin sisällissodan syttymistä 2015. Seuraava lupa myönnettiin sen jälkeen, kun sota oli alkanut.

Arabiemiraatit on osa Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa, joka sotii huthi-kapinallisia vastaan Jemenissä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoo, ettei kukaan ole pystynyt tunnistamaan, onko News Now Finlandin videossa panssariajoneuvoja, joita Patria toimitti emiraateille 2008 vai 2016.

– Viimeinen vienti, 2016, sitä pohdittiin 2015. Silloin ulkoministeriö päätyi myönteiseen arvioon, eli sen mielestä ei ollut riskiä, että ajoneuvoja käytettäisiin asekauppasopimuksen vastaisesti tai vakavien ihmisoikeusloukkausten tai humanitääristen loukkausten toteuttamiseen, Niinistö sanoo.

– Nyt tilanne siellä on vaikea. Siellä on tapahtunut vaikeita ihmisoikeusrikkomuksia, ei sitä kukaan kiellä.

Niinistö sanoo myös, että vienti on elintärkeää Suomen puolustusteollisuudelle ja sitä kautta huoltovarmuudelle. Hänen mukaansa Suomessa tarvitaan sekä avainosaamista, jotta oma kalusto pystytään huoltamaan, että valmistuskapasiteettia esimerkiksi ruudille ja ammuksille.

Niinistön mielestä Suomi on EU:n mallioppilaita aseviennissä. Hän sanoo, että Suomessa harkitaan tapauskohtaisesti ja hyvin tarkkaan millaisia tuotteita voi viedä ja mihinkä maahan.

– Ja niille, jotka ovat sitä mieltä, että aseita ei saisi viedä oikein minnekään, esitän pohdittavaksi hypoteettisen tilanteen, jossa Suomi joutuisi talvisotamaiseen tilanteeseen. Olisiko silloinkin niin, että sotilasliittoon kuulumattomalle itseään puolustavalle Suomelle ei saisi myydä aseita? Sitä voi kukin tykönään pohtia.

Jemenin sodassa on kuollut yli 10 000 ihmistä. Yli 20 miljoonaa jemeniläistä on avun tarpeessa.