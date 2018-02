Patrian naapuruus Jämsässä on sattumaa, sanoo Suvi Lindénin veli

Syyskuun 1. päivänä 2015 Kuoreveden koulun auditorio Jämsän Hallissa täyttyi ihmisistä. Kyläläiset halusivat kuulla, mikä suuri salaisuus vuonna 2013 lakkautetun Ilmavoimien teknillisen koulun tilojen käytöstä olisi kerrottavana. Odotus palkittiin: NxtVn-niminen yritys haluaa perustaa entisen varuskunnan alueelle useista datakeskuksista koostuvan datapuiston.

Auditoriossa yleisölle puhui muiden muassa NxtVn Finlandin hallituksen puheenjohtaja, entinen kokoomusministeri Suvi Lindén. Hän kertoi olevansa erityisen iloinen siitä, että datapuisto tulee juuri Halliin, jossa riittää luontoa ja kylmää ilmaa ja jossa puisto voi toimia eristyksissä ja turvallisessa ympäristössä.

Aivan varuskunta-alueen naapurissa sijaitsee Patrian toimipaikka. Nyt Suvi Lindén on liitetty julkisuudessa Patriaan siksi, että hän oli matkalla Ugandassa Patrian tuotteita markkinoivan miehen kanssa, joka löytyi Kampalassa kuolleena aiemmin tässä kuussa.

Naapurille on esittäydytty, ei enempää

Lindén ei ole vastannut STT:n haastattelupyyntöihin. Hänen veljensä, NxtVn Finlandin operatiivinen johtaja Seppo Lindén kertoo STT:lle, että Suvi Lindén ei nyt ole Suomessa eikä anna haastatteluja.

– Kyse on suorastaan ajojahdista, hän toteaa viitaten Ugandaan liittyvään uutisointiin.

Lindénin mukaan Patrialla ja NxtVn:llä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, eikä datapuiston sijainti liity Patrian läheisyyteen.

– Yksi keskinäinen palaveri Patrian kanssa käytiin, ja silloin kerroimme, mitä Halliin suunnitellaan. Se on kohteliasta.

Seppo Lindén ei ollut aiemmin kuullutkaan Kampalassa kuolleesta suomalaismiehestä eikä hän omien sanojensa mukaan tiennyt, kenen kanssa Suvi Lindén oli matkalla. Hän kertoo myös, ettei NxtVn:n nykyinen toimitusjohtaja Khaled Sedrak tuntenut tai tiennyt kuollutta miestä.

– Vaikka kuinka koplaisi, näillä asioilla ei ole mitään yhteyttä.

Hallin hanke etenee hitaasti

Hallin datapuistohanke ei ole edennyt toivottua tahtia. Jämsän Seutu -lehden mukaan NxtVn-yhtiön tavoitteena oli viime vuonna solmia aiesopimuksia, mutta nimiä ei vielä papereissa ole.

Alueen asemakaava hyväksyttiin reilu vuosi sitten. Seppo Lindén kertoo, että muutamien mahdollisten asiakkaiden kanssa on meneillään neuvotteluja.

– Ihan normaalia liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvää toimintaa, Lindén kuvailee.

Suvi Lindén ei ole yrityksessä omistajana vaan hallituksen jäsenenä. Seppo Lindénin mukaan ex-ministeri on kuitenkin se, joka houkutteli NxtVN:n perustajan Sedrakin Suomeen tutustumaan sen tarjoamiin datapuistomahdollisuuksiin. NxtVn:llä on Suomessa nyt kolme yhtiötä, NxtVn Finland, NxtVn Jämsä ja NxtVn Halli, jotka on Seppo Lindénin mukaan tarkoitus yhdistää yhdeksi.

Seppo Lindén on se, joka kartoitti mahdolliset datakeskuspuiston sijaintipaikat Suomessa. Se, että hän tuntee Hallin noin tuhannen asukkaan pikkutaajaman ja sen varuskunnan, ei ole ihme: Lindén on entinen sotilaslentäjä.

NxtVn:n toinen projekti Suomessa on Perämeren kaapelihanke. Lindénin mukaan hanke odottelee nyt, miten Cinian vetämä Jäämeren kaapelihanke etenee.

– Kaapelihankkeet ovat hankalasti markkinoitavia, koska niiden tuotto-odotukset eivät ole kovin suuria eikä se siksi ole kovin seksikästä liiketoimintaa. Voi olla, että ilman Jäämeren kaapelia hankkeen toteuttaminen olisi haasteellista.

Venäläiseen, jo haudattuun ROTACS-kaapelihankkeeseen NxtVn ei Lindénin mukaan liity.

Jämsä kehuu yhteistyötä

Jämsän kaupungin kehittämisyhtiö Jämsek on mukana entisen varuskunta-alueen kehittämisessä. Yhtiön toimitusjohtaja Ulla Haggrén kertoo, että Seppo Lindén on mukana alueen rakennemuutoksen vuoksi perustetun Ilmo-hankkeen ohjausryhmässä.

Haggrén kehuu yhteistyötä NxtVn:n kanssa erittäin hyväksi. Ilmo-projektin myötä myös kaupunki osallistuu alueen markkinointiin ja brändäämiseen, mutta muutoin datapuistoasia on yrityksen kontolla.

Haggrénin mukaan Suomi ja Halli valikoituivat datapuiston sijainniksi muun muassa hyvien verkkoyhteyksien ja turvallisuuden vuoksi. Myöskään Haggrén ei tiedä, että Patrialla olisi ollut osaa tai arpaa valinnassa.

Jämsän kaupungin näkökulmasta hankkeessa on ensisijaisesti kyse Hallin elinvoimaisuuden säilyttämisestä.

– Vaikka datakeskuspuisto itsessään ei loisi paljon välittömiä työpaikkoja, välillisiä vaikutuksia toki on, Haggrén sanoo.