Paula Määttä Jyväskylän Korpilahdelta Tikkalan kylältä palkittiin Kylätoiminnan tiennäyttäjänä

Paula Määttä Jyväskylän Korpilahdelta Tikkalasta on palkittu Suomen Kylät ry:n Kylätoiminnan tiennäyttäjä -tunnustuksella.

Kylätoiminnan tiennäyttäjinä palkitaan vuosittain kylätoiminnassa ansioituneita henkilöitä, jotka ovat antaneet pitkäaikaisen panoksen kylätoimintaan. Kylätoiminnan tiennäyttäjinä palkittiin Määtän lisäksi Kyösti ja Marjatta Vatanen Uskalista Kiihtelysvaaralta.

Määttä muutti Tikkalan kylään vuonna 2000, ja on perustelujen mukaan ollut aktiivisesti mukana kehittämässä asuinpaikkaansa. Määttä on käynnistänyt yhteistyön asuinpaikkansa kylien välillä, minkä tuloksena perustettiin Korpilahden pohjoisten kylien yhteistyöyhdistys vuonna 2002. Yhdistys on muun muassa myötävaikuttanut kyläkoulun ja kaupungin päiväkodin säilymiseen Tikkalassa.

Kylillä on myös toteutettu erilaisia hankkeita, joiden ansiosta kylille on saatu lähipalveluja kylätaloille sekä lähiliikuntapaikkoja. Määtän idea oli myös kyläsairaanhoitaja, joka palvelee kylien lapsiperheitä ja ikäihmisiä. Hänen suurin ponnistuksensa on yhteisöllinen senioritalo, jonka rakentamisen toivotaan alkavan loppukesästä 2019. Määttä on edistänyt myös yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa, perusteluissa todetaan.

Vuoden kyläksi valittiin eteläpohjalainen Luoma-aho. Kunniamaininnan kilpailussa saivat pohjoissavolainen Tuovilanlahti ja satakuntalainen Sydänmaa.

Vuoden Maaseutukasvoksi nimettiin Harvaan asutun maaseudun asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Suomen Kylät ry palkitsee vuosittain Vuoden kylän ja ansioituneita maaseututoimijoita. Palkinnot jaettiin lauantaina Lokaali-tapahtumassa Kauhavalla.