Pekka Haaviston kannatus vihreiden puoluevaltuuskunnassa on vankalla pohjalla. STT on eilisen ja tämän päivän aikana tavoittanut valtuuskunnan 43 jäsenen tai heitä lauantain kokouksessa edustavien varajäsenten joukosta yhteensä 17 varmaa Haaviston kannattajaa ja yhdeksän jäsentä, jotka sanovat todennäköisesti tai ehkä kallistuvansa hänen kannalleen.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kannattajaksi on ilmoittautunut kaksi puoluevaltuuskunnan jäsentä. Kymmenen tavoitetuista ei nimennyt suosikkiaan ja yksi varajäsen ei ollut varma, ehtiikö paikalle.

STT on tavoittanut kaikkiaan 39 edustajaa.

Vihreät valitsevat Touko Aallon seuraajan puolueen puheenjohtajaksi lauantaina puoluevaltuuskunnan kokouksessa. Uusi puheenjohtaja luotsaa puoluetta ainakin ensi kesän puoluekokoukseen saakka.

Alanko-Kahiluoto ei itse pääse olemaan läsnä lauantaina, kun puoluevaltuuskunta tekee valintansa. Hän on perheineen pitkään valmistellulla matkalla Japanissa.

Haavisto: Vihreät kolmen suuren joukkoon

Vihreiden tavoite on olla kolmen suuren puolueen joukossa seuraavassa eduskunnassa, sanoo puolueen väliaikaista puheenjohtajuutta tavoitteleva Pekka Haavisto.

Haaviston mukaan tilanne on haastava, sillä puolueella on takana poikkeuksellisen kova syksy. Hänen mielestään gallupkehityksen kääntäminen ylöspäin ja työrauhan tuominen kentälle on tässä tilanteessa tärkeintä.