Pekka Mervola: Jussi-Gaalasta tuli häpeällinen kiusaamistilaisuus

Jussi-gaalasta tuli viime viikolla kiusallinen kansallinen häpeätarina, kun elokuvaohjaaja Aku Louhimiestä pidettiin juhlan ajan julkisissa jalkapuissa, kirjoittaa Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola Nimellä-kolumnissaan tiistaina.

– Muu elokuvaväki kävi vuoroin osoittamassa halveksintaansa häntä kohtaan sekä julistamassa joukkovoimaista tukea naisille, hän jatkaa.

Mervolan mukaan tällaista kiusaamistilaisuutta ei pitäisi lähettää suorana televisio-ohjelmana. Hän näkee tapahtumassa yhtäläisyyksiä sadan vuoden takaisiin kenttäoikeuksiin, joissa voitolla oleva osapuoli tuomitsi armotta vastapuolen ihmisiä.

Mervolan mukaan Jussi-gaala osoittaa, että kykenemme tänäkin päivänä hyvin raakaan käytökseen.

– Suurin ongelma menneisyyden tekojen puimisessa on se, että ongelmat henkilöidään ja syytetystä tulee heti tuomittu. Muita sävyjä kuin julkinen paheksunta ja tuomio asioissa ei näin ole.

Tuomitsemisen sijaan päätoimittaja toivoo keskustelua siitä, mitä ongelmia elokuvamaailmassa tai työelämässä on nykyisin. Hänen mukaansa metoossa on samanlaista yksisuuntaista hurmosta kuin lähes kaikissa radikaaleissa joukkoliikehdinnöissä on menneinä aikoina ollut.

– On vain oikea näkökulma, jota kaikkien pitäisi toistaa, ja sitten on se väärä näkökulma, jonka esiin nostajat on kivitettävä.