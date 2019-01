Pekkarinen: Keskustan tavoite on siirtää tuhansia valtion työpaikkoja pääkaupunkiseudulta maakuntiin

Keskustan tavoite on siirtää muutamia tuhansia julkisen hallinnon työpaikkoja pääkaupunkiseudulta alueille kahden seuraavan vaalikauden aikana, linjaa varapuhemies Mauri Pekkarinen.

– Tämä tarkoittaisi noin 4 000–6 000 työpaikkaa kahdeksassa vuodessa. Se vastaa suhteessa sitä, mitä Ruotsi, Norja ja Tanska ovat tehneet kahden viimeisen vaalikauden aikana. Ne ovat siirtäneet tai siirtämässä 6 000–8 000 työpaikkaa, Pekkarinen sanoi.

Hän korostaa, että keskusta ei ole välttämättä siirtämässä kokonaisia laitoksia tai virastoja toiselle paikkakunnalle, vaan alueellistaisi niiden alaisia työtehtäviä, joita voi hoitaa muualta käsin teknologian turvin. Keskustan mielestä myös koulutuspaikkoja voidaan siirtää pääkaupunkiseudulta maakuntiin.

Työryhmää vetänyt Pekkarinen esitteli keskustan aluekehityslinjauksen torstaina. Erityisesti maakuntien puolue keskusta on kipuillut yhä kiihtyvän kaupungistumisen kanssa. Pekkarisen mukaan kaupungistuminen johtuu ainakin osittain talouskasvusta.

– Alueelliset erot kasvavat yleensä aina silloin, kun on voimakas talouskasvu. Vetovoimaisimmat keskukset vetävät vielä enemmän, vaikka heikommillakin paikkakunnilla menisi vähän paremmin, niin kuitenkin suurten keskusten imu on niin kova, että pienimmillä paikkakunnilla on tukalaa. Meillä on pieniä paikkakuntia, joissa on työvoimapula ja samalla ne menettävät väestöään. Se on seurausta tästä ilmiöstä, hän sanoi julkistustilaisuudessa.

Keskustan ratkaisu tähän on palauttaa aluepolitiikkaan kokonaisvaltainen lähestymistapa siten, että eri hallinnonaloille tulisi omien substanssitehtävien lisäksi osavastuu alueellisesta kehittämisestä.

Pekkarinen painottaa, että keskusta ei tarkoita alueellistamisella sitä, että kaikilla paikkakunnilla Suomessa on kaikki sama tarjolla, samat työt ja samat palvelut.

– Vaan niin, että perusedellytykset ovat suurin piirtein samanlaiset.

Pientä kritiikkiä hallitukselle

Pian 40 vuotta eduskunnassa vaikuttanut Pekkarinen ei lähde enää ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Siksi hän uskaltaa myös hiukan kritisoida hallitusta. Keskiviikon täysistunnossa oppositio ihmetteli suureen ääneen, miten juuri keskusta on voinut hyväksyä sen, että alueellisilta sairaaloilta vietiin oikeus tehdä nukutusta vaativia leikkauksia vuonna 2017 ja keskiviikkona eduskunnalle tuotiin uusi esitys, jossa niiden tekeminen sallittaisin kuitenkin yksityisille sairaaloille. Tätä kritisoivat myös jotkut keskustan kansanedustajat.

– Ja aiheesta. Vähintä mitä olisi pitänyt tehdä, olisi ollut tehdä nämä ratkaisut yhtä aikaa, Pekkarinen sanoo.

Hänen mukaansa maakunta- ja sote-uudistuksen seurauksena maakuntien tulee huolehtia siitä, että periaatteet palveluiden saatavuuden tasapuolisuudesta toteutuvat.

– En ole ihan varma, ettäkö tämä eilinen hallituksen esitys toteuttaisi tätä periaatetta kovin hyvin.