Pekonen palkkaamassa lisää henkilöstöä: "Sote- ja sotu-uudistukset vaativat lisäresursseja."

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) aikoo palkata lisää henkilöstöä ministeriöönsä.

– En tiedä, onko sosiaali- ja terveysministeriössä tehty vähennyksiä, mutta nyt on tarkoitus vahvistaa myös meidän ministeriön virkamiesresursseja, Pekonen kertoo.

Ministerien avustajien määrän lisäämistä on perusteltu muun muassa sillä, että tuottavuusohjelmat ovat vähentäneet ministeriöiden viranhaltijoiden määrää. Hallintotieteen professori Jari Stenvall arvosteli Uutissuomalaisen haastattelussa 21.8 sitä, että nyt kasvatetaan väärää puuta, kun lisätään avustajien määrää. Hän vahvistaisi virkakuntaa ja asiantuntijaurien kehittymistä.

"Annamme rauhan virkamiehille"

Pekosen mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä on kannettu pitkään huolta ihmisten jaksamisesta, koska töitä on ollut paljon.

– Sote-uudistus on viime hallituskaudella työllistänyt ministeriötä kovasti. Tällä kaudella valmistellaan sote-uudistuksen lisäksi isoa sosiaaliturvauudistusta, mikä vaatii lisäresursseja.

Pekosen mukaan ministeriössä käydään parhaillaan läpi, minkälaista osaamista tarvitaan ja kuinka paljon lisäresursseja sosiaaliturvauudistukseen pitää saada.

– Poliittisina toimijoina annamme rauhan virkamiehille, mutta ministeriössä ja politiikassa on aina asioita, jotka pitää linjata myös poliittisesti, Pekonen vastaa kysymykseen, sekoittaako avustajien suuri määrä entisestään hallinnon ja politiikan välistä sekavuutta.

Andersson: Julkisuudessa vääriä käsityksiä avustajista

Julkisuudessa on arvosteltu vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Anderssonin avustajakunnan suurta määrää. Anderssonilla itsellään on työapunaan viisi erityisavustajaa ja yksi valtiosihteeri.

Anderssonin mukaan julkisuudessa on liikkunut väärinkäsityksiä asiasta. Hän korostaa, että hallitusneuvotteluissa sovittiin, että puolueiden puheenjohtajat saavat enemmän avustajia siksi, että puheenjohtajin alaisuudessa olevat avustajat tekevät koko puolueen ministeriryhmän tehtäviä.

– Talouspoliittinen erityssavustaja työskentelee koko ministeriryhmälle, Andersson selventää ja mainitsee lisäksi ministerityhmän koordinaattorin ja viestintävastuussa olevan erityisavustajan.

– Tämä pätee kaikkiin hallituksessa oleviin puolueisiin. Se ei liity minun rooliini puolueen puheenjohtajana vaan ministeriryhmän toimintaan ja siksi he ovat minun ja sisäministeri Maria Ohisalon kabineteissa vihreissä.

Avustajat eivä valmistele lakeja

Anderssonin mukaan toinen julkisessa keskustelussa ollut väärinkäsitys koskee avustajien tehtäviä.

– He eivät valmistele lakeja, mutta he tekevät tärkeää työtä poliittisen valmisteluprosessin puitteissa. Kyse on siitä, miten saadaan asioita eteenpäin ministeriön sisällä. Tässäkin on ollut ongelmia edellisellä hallituskaudella lainvalmistelun lisäksi.

"Sote-uudistus ei kaatunut avustajien määrään"

Hallintotieteiden tohtori Jan Stenvall arvosteli Uutissuomalaisen haastattelussa 21. elokuuta sitä, että nyt kasvatetaan väärää puuta, kun lisätään avustajien määrää. Hän vahvistaisi virkakuntaa ja asiantuntijaurien kehittymistä.

– Jos halutaan huolehtia hyvästä lainvalmistelusta, pitäisi miettiä, että meillä on riittävästi osaavia ihmisiä virkakunnassa, Andersson vastaa kritiikkiin.

Hän pitää myös tärkeänä, että kaikissa ministeriöissä on selkeä työnjako ja kaikki tietävät, mitä avustajat ja virkahenkilöstö tekee ja hallitus löytää yhteisiä työskentelytapoja.

Andersson ei sen sijaan niele Stenvallin kritiikkiä siitä, että sote-udistus kaatui avustajien määriin ja siihen, että poliitikot puuttuivat liikaa yksityiskohtiin eivätkä kuunnelleet asiantuntijoita riittävästi.

Anderssonin mukaan uudistus kaatui siihen, että korkealla poliittisella tasolla tehtiin surullisen kuuluisa lehmänkauppa.

– Poliittisesti linjattiin uudistuksen sisältöä sellaiseksi, että sitä oli hyvin vaikea saada perustuslain mukaista esitystä.

Andersson pitää tärkeänä, että hallitus saa tehtyä ensimmäisen budjettinsa ja hallituksen ansiot sekä konkreettiset teot alkavat näkyä. Hän toivoo, että tämän jälkeen keskustelu painottuu politiikan sisältöön eikä avustajien määrään.