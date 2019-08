Pekonen tuo oman listansa Lintilälle

Vasemmistoliiton ministerit torjuvat oppositiossa olevan kokoomuksen työllistämiskeinot. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen arvioi ehdotuksia tyypillisen kokoomuslaisiksi, jotka aina heikentävät työttömyysturvaa.

Kokoomus ehdotti keskiviikkona työllisyysasteen nostamiseksi muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista.

– Suhtaudun siihen kriittisesti. Se ei ole hallituksen työkalupakissa, Pekonen sanoi vasemmistoliiton ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Uutissuomalaiselle.

Pekonen myös torjui kokoomuksen ehdotuksen paikallisen sopimisen lisäämisestä, koska se on jo tällä hetkellä mahdollista.

– Paikallista sopimista voidaan harjoittaa työpaikoilla erityisesti silloin, kun sovitaan työehtosopimuksia paremmista työehdoista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson totesi, että kokoomuksen (eläkeputken poistaminen) ja työmarkkinajärjestöjen (putken alarajan nostaminen) ehdotukset on asia, johon otetaan kantaa, kun se tulee hallituksen käsittelyyn.

Pekonen pitää hallituksen tavoitetta 75 prosentin työllisyysasteesta vaativana, mutta hän uskoo, että siihen päästään ilman keppiä.

– Uskon siihen, että on kaikki edellytykset löytää sellaisia toimia, joilla työllisyysastetta voidaan nostaa järkevillä keinoilla ilman, että ihmisiä tarvitsee rangaista.

Pekonen lähetti aktiivimallin purkamisen lausuntokierrokselle viime viikolla. Hän lupaa tuoda sen tilalle uusia työllistämiskeinoja, joita hän ei vielä paljasta.

– Minä pystyn kyllä sellaiset toimet tuomaan valtiovarainministeri Mika Lintilälle (kesk.) budjettiriiheen.

Andersson haluaa hallituksen varautuvan elvytykseen, jos taloustaantuma uhkaa. Hän muistutti, että talouden taantuman varalta hallituksen pitäisi olla tarvittaessa valmis elvyttämään.

– Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla varaudutaan myös ennustettua heikompaan kasvuun. Yksi näistä, joka on meille keskeinen, on vastasyklisen finanssipolitiikan mahdollistaminen taantuman sattuessa, Andersson sanoi puheessaan.

Vasemmistoliiton ministerit ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki painottivat puheenvuoroissaan koulutuksen ja sosiaaliturvauudistuksen merkitystä maan työllisyystilanteen vahvistamiseksi.

Andersson pohjusti syyskuun budjettiriihtä muistuttamalla, että investoinnit koulutukseen ovat elinehto Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle. Hän huomautti, että koulutustason nousu on päässyt pysähtymään ja vaati koulutusinvestointeihin uutta kunnianhimon tasoa.

Anderssonin mukaan ensi vuoden budjetissa korkeakouluille suunnattujen lisämäärärahojen tulisi olla hallitusohjelman mukaiset 60 miljoonaa euroa.