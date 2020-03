Pelastakaa Lapset: Vihapuhe murentaa lasten hyvinvointia

Vihapuhe vaikuttaa negatiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen, kertoo Pelastakaa Lapset.

Väkivaltainen ääriajattelu vaikuttaa lapsiin ja nuoriin monin tavoin. Vihapuhe murentaa lasten ja nuorten hyvinvointia, turvallisuudentunnetta ja luottamusta viranomaisiin, erityisesti lapsilla, jotka jo ennestään ovat haavoittavassa asemassa.

Häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai sen todistaminen ovat lapsille ja nuorille erityisen traumaattisia kokemuksia. Nuoret ovat myös kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia.

Pelastakaa Lapset on julkaissut selvityksen väkivaltaisesta ääriajattelusta verkossa. Selvitys perustuu laajaan tutkimuskirjallisuuteen sekä Pelastakaa Lasten omaan tutkimukseen verkon vihailmiön parissa. Julkaisu on osa RadicalWeb-hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja väkivaltaista radikalisoitumista.

– Verkon merkitys väkivaltaisen ääriajattelun leviämisessä ja juurtumisessa on suuri. Ääriryhmät käyttävät verkkoa taitavasti hyväkseen, ja sosiaalinen media vahvistaa omalla toimintalogiikallaan radikaalien viestien nopeaa välittymistä. Lapset ovat usein viharikosten sijaiskärsijöitä, toisinaan myös uhreja, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Antti Järventaus.

Uusi julkaisu on suunnattu nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vanhemmille. Se sisältää tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ääriajattelusta sekä siitä, millaisia vaikutuksia sillä on lapsen ja nuoren hyvinvoinnille, ja mikä suojaa haitallisten ajatusmallien omaksumiselta.