Pelastuslaitokselle ilmoituksia Haapalahden satamassa haisevasta öljylautasta Jyväskylässä

Haapalahden satamassa Jyväskylän Jyskässä havaittiin torstaina öljyvahinko.

Pelastuslaitos sai torstaina useita ilmoituksia venelaitureiden tuntumassa järven pinnassa olevasta öljylautasta. Yksi havainto tehtiin pienlentokoneesta käsin.

Pelastuslaitoksen mukaan haju paikala on voimakas. Asialle ei ole kuitenkaan tehtävissä mitään, vaan öljyn odotetaan haihtuvan itsestään vedestä.

Epäilynä on, että öljy on päätynyt vesistöön, kun joku venelijä on tyhjentänyt asiattomasti järveen pilssipumppunsa.