Pelastuslaitos etsii ratkaisuja henkilöstön kuormitukseen – työterveyslaitos ja järjestöt mukana

Keski-Suomen pelastuslaitos etsii ratkaisuja henkilöstön kuormitukseen.

Julkisuudessa on keskusteltu Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstön työajasta, sillä monet ympärivuorokautisesti toimivien paloasemien palomiehistä ovat reagoineet pelastuslaitoksen puolitoista vuotta sitten tekemään työaikamuutokseen. Heidän kokemuksensa on se, että työn kuormitus on lisääntynyt ja että heillä on palautumisvaikeuksia työvuorojen jälkeen.

Pelastuslaitos selvittää tilannetta yhdessä henkilöstön kanssa. Työterveyshuolto mittaa työntekijöiden palautumista ja kuormittumista. Työnantaja on sitoutunut siihen, että havaittuja kuormitus- ja palautumisongelmia pyritään poistamaan yhdessä työterveyshuollon ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Työaikamuutoksen myötä palomiesten viikoittaisten työssäolotuntien määrä laski kahdella tunnilla, mutta heidän aktiivityöaikansa lisääntyi.

Keski-Suomen pelastuslaitos toimii Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena vastaten koko maakunnan pelastustoimen tehtävistä ja suureksi osaksi myös kiireellisen ensihoidon tehtävistä.