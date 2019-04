Pelastuslaitos kävi turhaan samalla onnettomuuspaikalla Viitasaarella neljä kertaa päivän aikana – Palomestari toivoo hätäilmoituksen tekijän pysähtyvän onnettomuuspaikalle

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Viitasaarella sattunut rekan ulosajo on työllistänyt pelastuslaitosta pitkin keskiviikkoa, vaikka pelastuslaitokselle kuuluvat toimet ovatkin jo ohi. Ojassa makaava rekka on herättänyt ohi ajavien autoilijoiden huolen, mutta he eivät ole malttaneet pysähtyä onnettomuuspaikalle katsomaan, mikä tilanne todellisuudessa on.

Viimeisin turha hälytys tuli noin puoli kahdeksalta keskiviikkoiltana.

– Tämä oli nyt neljäs kerta tänään, kun joku meistä kävi toteamassa, että kyllä täällä tämä rekka edelleen on ja tyhjennystoiminta on käynnissä. Ja ilmoittaja on ajanut ohi, ei ole viitsinyt pysähtyä, päivystävä palomestari Henrik Hellström Keski-Suomen pelastuslaitokselta sanoo.

Tässä tapauksessa turhilta hätäpuheluilta oltaisiin säästytty, jos huolestuneet kansalaiset olisivat pysähtyneet onnettomuuspaikalle ja huomanneet, että tilanne on jo ohi.

– Tässä on tienposkessa varoituskolmiot ja kaikki, eli ei pitäisi erehtyä, Hellström huomauttaa.