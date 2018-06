Pelastuslaitos kehottaa sulkemaan ikkunat Palokan keskusta alueella ja välttämään liikkumista

Jyväskylässä osoitteessa Koivutie 2 palaa ostoskeskus. Sammutustyöt ovat käynnissä. Savusta aiheutuu haittaa lähiympäristölle. Pelastuslaitos pyytää sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon sekä välttämään liikkumista alueella.

Keskisuomalaiseen yhteyttä ottanut palokkalainen kertoi, että savun haju tuntuu vahvana myös noin kilometrin päässä palopaikasta.

Tuuli on navakka.

Toinen alueen asukas kertoi, että myös järven päälle kulkeutuu paljon savua.

Palokan terveysaseman ilmastointi on suljettu. Tuulen suunta on nyt juuri terveysaseman suuntaan, joten siellä poliisi on ohjeistanut tarkistamaan, että missään huoneessa ei ole tajuttomana potilasta.