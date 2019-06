Pelastuslaitosten mukaan kiinteistöjen paloturvallisuudessa on useita puutteita – erityisesti alkusammutus unohdetaan taloyhtiöissä

Kiinteistöjen paloturvallisuudessa on usein puutteita, kertoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta kertoo, että pelastuslaitokset ovat havainneet ongelmia omien selvitystensä kautta.

– Voi olla paljonkin taloyhtiöitä, joissa asioita on jäänyt suunnittelematta tai kirjaamatta riittävän hyvin huolto- ja kunnossapito-ohjelmiin, Telaranta sanoo.

Kiinteistö- ja työturvallisuuteen erikoistuneen Safetumin torstaina julkaiseman pelastusturvallisuuden vuositilaston mukaan vain joka kymmenes kiinteistö huolehtii hyvin paloturvallisuudestaan. Tilastosta selvisi esimerkiksi, että savunpoistojärjestelmän vuosihuolto oli tekemättä lähes 40 prosentissa kiinteistöistä.

– Savunpoistolaitteista tehtiin muutama vuosi sitten opinnäytetyö, jossa havaittiin merkittäviä ongelmia savunpoiston huollossa. Siellä on selvästi parantamisen varaa. Myös SPEKin yhteydessä toimiva palotorjuntatekniikan kehitysryhmä on havainnut, että savunpoiston suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa on vakavia puutteita, Telaranta sanoo.

Telaranta kertoo, ettei savunpoistolaitteita yleensä ole rivi- ja pientaloissa.

Vuositilaston mukaan neljänneksellä kiinteistöistä oli tarkastamatta käsisammuttimien toiminta. Alkusammutuskaluston huollon ongelmat on havaittu myös pelastuslaitoksissa.

– Varsinkin taloyhtiöissä voi olla, ettei alkusammutuskaluston huollon toteuttamista ole mietitty, Telaranta lisää.

Tilastossa lähes 4

000 kiinteistön tarkastustiedot

Pelastusturvallisuuden tilasto perustuu lähes 4 000 asuin- ja toimistokiinteistön tarkastuksiin ja riskiarvioihin. Kari Telarannan mukaan kiinteistöjen määrä on hyvä otos kokonaistilanteesta.

– Mielestäni on hyvä, että tällaisten havaintojen kanssa tullaan esiin ja herätetään yhteiskunnallista keskustelua, Telaranta viittaa Safetumin tilastoon.

Safetumin asiantuntijoiden tekemät tarkastukset perustuvat pelastuslain ja asetuksien mukaisiin vaatimuksiin, jotka kuuluvat kiinteistönomistajan, -haltijan tai toiminnanharjoittajan vastuulle. Tarkastetut kiinteistöt sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella ja Lapissa.