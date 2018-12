Pelkääkö lemmikkisi uudenvuoden raketteja? Kuusi vinkkiä eläimen rauhoittamiseksi

1. Varaa eläimelle rauhallinen tila

Lemmikille varattu huone tai nurkkaus kannattaa eristää mahdollisimman hyvin ilotulitteiden äänistä ja kirkkaista valoista vetämällä verhot ikkunoiden eteen. Lisäksi aluetta voi vuorata peitoilla tai vilteillä, jotka vaimentavat ulkoa tulevia ääniä. Myös musiikin soittaminen sopivan kovalla voi peittää osan ulkoa kuuluvasta paukkeesta.

Anna lemmikin olla rauhassa valitsemassaan paikassa ja tarkkaile sitä. Käyttäydy itse rauhallisesti ja normaalisti. Lemmikille voi antaa myös herkkuja, mutta ahdistunut eläin ei välttämättä halua syödä mitään.

2. Ulkoiluta koira aikaisin

Tee mahdollisuuksiesi mukaan pitkä lenkki päivällä ennen rakettien ampuma-aikaa. Ääniarka koira ei välttämättä halua illalla kävellä lainkaan. Koira saattaa myös pelätessään juosta pakoon, pidä siis huolta, että koiralla on kaulapanta ja valjaat kiinnitettyinä. Kaulapannassa on syytä olla kaiken varalta kiinnistettynä omistajan yhteystiedot.

3. Vieraat ja lemmikit erilleen

Jos sinulle on tulossa vieraita juhlistamaan uutta vuotta ja kissasi on ujo, varaa sille mieluiten oma huone. Opasta myös vieraita antamaan kissalle oma rauha, varsinkin, jos vieraiden joukossa on pieniä lapsia.

4. Lähde pakoon

Jos sinulla on mahdollisuus ja tiedät kokemuksesta, että uudenvuoden aatto on lemmikillesi yhtä tuskaa, kannattaa yrittää viettää uusivuosi mahdollisimman rauhallisessa paikassa, kuten mökillä. Jos raha ei ole rajoite, rakettivapaa vaihtoehto löytyy lentokentän läheisyydessä toimivista hotelleista. Kenttien lähellä ei saa ampua raketteja ja niissä on myös koiraystävällisiä huoneita tarjolla.

5. Harhauta

Jos lemmikkisi saa mukavaa tekemistä, leikitystä tai esimerkiksi herkkupiilojen etsimistä, sen ajatukset suuntautuvat muualle ja pelko ei välttämättä iske lainkaan.

6. Älä jätä yksin

Paukkuarkaa eläintä ei ole hyvä jättää yksin kotiin. Rauhallisen ja tutun ihmisen läsnäolo rauhoittaa myös eläintä.