Pelti kolissut maan eteläosissa – Ilmatieteenlaitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä

Maan eteläosissa on sattunut aamulla useampia liikenneonnettomuuksia, mutta Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan suurempia onnettomuuksia ei ole ainakaan toistaiseksi käynyt huonosta säästä huolimatta. Tieliikennekeskuksen mukaan Turunväylällä sattui aamulla kahdeksan jälkeen onnettomuus niin Lommilan liittymän kohdalla Espoossa kuin Kirkkonummella Veikkolan liittymän kohdalla.

Myös Lahdenväylällä Vantaalla tapahtui onnettomuus puoli yhdeksän jälkeen aamulla Keravan liittymän kohdalla.

Lahdentiellä tapahtui myös aamulla kello seitsemän aikoihin liikenneonnettomuus Kehä III:n liittymän kohdalla, ja yksi ajokaista oli suljettu liikenteeltä noin tunnin ajan. Myös Tuusulanväylällä Ruskeasannan liittymän kohdalla sattui liikenneonnettomuus ennen kello seitsemää.

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää alkaa poutaantua lännestä alkaen. Valtaosassa maata päivä on enimmäkseen poutainen, ja maan pohjoisosassa on myös paikoin selkeää.

Lentoliikenne sujuu muutamia myöhästymisiä lukuun ottamatta hyvin

Finnair on kertonut verkkosivuillaan, että lentomatkustajien on lumisateen takia syytä varautua lentojen peruuntumisiin ja myöhästymisiin aamulla. Yhtiö on perunut kuusi lentoa keskiviikkoaamulta. Viisi lennoista on kotimaan lentoja, lisäksi yksi lento Brysseliin on peruttu.

Muuten lentoliikenne näyttää sujuvan melko normaalisti Helsinki-Vantaan lentoasemalla, vaikka muutamat saapuvat lennot ovat olleet myöhässä, käy ilmi Finavian verkkosivulta.

Lumisade viivästytti lentoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla myös tiistaina iltapäivällä ja illalla.