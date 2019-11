Pelti rytisee pöperöisessä ajokelissä Keski-Suomessa – vakavilta henkilövahingoilta on säästytty

Pelti on rytissyt Jyväskylässä ja muualla Keski-Suomessa perjantaina. Iltapäiväruuhkien vilkastuessa Jyväskylän seudulla on ollut useita peltikolareita, joissa vakavilta henkilövahingoilta on kuitenkin vältytty.

Keski-Suomessa on satanut perjantain aikana lunta, joten tiet voivat olla paikoin liukkaita ja ajokeli huono.

Yksi ihminen vietiin tarkastukseen Vapaaherrantiellä iltapäivällä sattuneesta peräänajokolarista. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan Lohikosken suunnasta Minimanille päin kulkeneet autot törmäsivät toisiinsa. Yksi aikuinen vietiin tarkastukseen. Kaksi muuta kolarissa ollutta, joista toinen oli alaikäinen, eivät loukkaantuneet.

Myös Keljon ostoskeskuksen lähellä Kylmälahdentien ja Keuruuntien risteyksessä sattui kahden auton peräänajo. Osallisena oli neljä ihmistä, joista yksi oli lapsi. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut matalissa nopeuksissa sattuneessa kolarissa.

Nelostiellä Kanavuoren ABC:ltä etelään kulkevilla kaistoilla sattui iltapäivällä kolari, jossa miehen ajama auto suistui keskikaiteeseen. Tapauksesta oli hetkellistä liikennehaittaa valtatiellä.

Kuohulla naisen ajama auto suistui ojaan, mutta ulosajosta ei aiheutunut loukkaantumisia eikä liikenne-estettä.

Iltapäivällä pelti kolisi myös Ähtärissä, jossa kaksi autoa kolaroi Ostolantien ja Virtaintien risteyksessä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Pelastuslaitoksen arvion mukaan kolarissa ei ollut korkeita nopeuksia, mutta liukkaalla ja pöperöisessä säässä kuljettajat eivät saaneet autojaan pysähtymään ajoissa.

Perjantaiaamuna sattui kaksi ulosajoa Keski-Suomessa. Hankasalmella auto suistui Ysitieltä ja Keuruulla Haapamäentieltä. Kuljettajat pääsivät omin voimin autoistaan ulos.