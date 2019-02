Penkkariajelu valtaa tänään Jyväskylän keskustan – seuraa suoraa videolähetystä tästä kello 12

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien lukiolaisten eli abiturienttien penkkariajelu järjestetään Jyväskylän lukioissa tänään torstaina

Ajelu alkaa keskustassa kello 12 ja päättyy kello 13. Kuorma-autot ajavat reittiä Yliopistonkatu – Kalevankatu – Vapaudenkatu – Cygnaeuksenkatu. Liikkeelle autot lähtevät koulujen pihoista, ja varsinaista kokoontumista ei ole, vaan autot lähtevät ajoreitille sitä mukaa kuin tulevat Yliopistonkadulle.

Jyväskylän lukioissa on kokelaita tänä keväänä yhteensä 1 022. Heistä Schildtin lukiossa on 475 ja Jyväskylän aikuislukiossa on 95. Jyväskylän Lyseon lukiossa on 345 kokelasta sekä 107 kahden tutkinnon opiskelijaa. Aivan kaikki eivät osallistu penkkariajeluun.

Keskisuomalainen lähettää suoraa videokuvaa penkkareista. Video näkyy tässä jutussa. Lähetys alkaa kello 12.

Penkkariajelu järjestetään Jyväskylässä poikkeuksellisesti viikkoa aiemmin kuin muualla maassa. Näin halutaan antaa abeille viikko lisäaikaa kokeisiin valmistautumiseen.