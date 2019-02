Penkkiurheilu työaikana voi olla jopa irtisanomisperuste – näin työoikeuden professori ohjeistaa MM-hiihtojen katselusta haaveilevaa

Penkkiurheilijan kannalta keskiviikkona alkaneiden hiihdon MM-kisojen aikataulut eivät ole mahdottomat. Esimerkiksi työpäivien aikana kisalähetyksiä tulee varsin maltillisesti, ja suurin lähetysruuhka ajoittuu viikonlopuille.

Torstain sprinttihiihtojen erävaihe ja finaalit sekä perjantain 22. helmikuuta yhdistetyn mäkiosuus ja mäkihypyn karsintakisan alku osuvat kuitenkin keskelle työpäivää.

Myös keskiviikkona 27. helmikuuta monilla työpaikoilla liimauduttaneen kännyköiden tai ruutujen ääreen, kun Iivo Niskanen puolustaa MM-kultaansa miesten 15 kilometrin perinteisellä kello 14.55. Torstaina 28. helmikuuta nähtävää riittää jo puoliltapäivin, jolloin kisataan yhdistetyn mäkiosuus. Maastohiihdossa naisten viesti kisataan 28.2 haastavasti kello 13.55 alkaen.

Mikä siis neuvoksi, jos kisakärpänen puraisee, mutta töitäkin pitäisi tehdä?

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen muistuttaa, että lähtökohtaisesti työajalla pitää olla työnantajan käytettävissä ja keskittyä työtehtäviin.

Jos käyttää työaikaa urheilun seuraamiseen, siitä voi seurata Koskisen mukaan sanktioita, eli ensin epävirallinen puhuttelu, sitten virallinen varoitus ja lopulta irtisanominen.

– Tiedossani ei ole tapauksia, jossa urheilun seuraamisen takia olisi annettu potkuja, vaan yleensä varmaan puhutaan ensin epävirallisesti asiasta, Koskinen kommentoi.

Paljon vaihtelua työpaikoittain

Paljon riippuu työn luonteesta ja työpaikan linjasta.

– On paljon työpaikkoja ja työtehtäviä, joissa urheilun seuraaminen töiden lomassa on yksinkertaisesti mahdotonta. Esimerkiksi lääkäri ei voi seurata kisoja kesken työnteon. Toisaalta on vapaamman työn piiriin kuuluvia töitä, joissa on tehtävä tietyt työtehtävät mutta työnantaja ei seuraa työaikaa niin tarkasti, niissä voi olla enemmän väljyyttä. Ainakin yliopistolla tutkijoilla oli aiemmin mahdollisuus katsoa tiettyjä huippuhetkiä, mutta ei koko lähetystä, vaan muutamia minuutteja, Koskinen kertoo.

Koskisen mukaan myös sillä voi olla merkitystä, katsotaanko urheilua viisi minuuttia vai monta tuntia.

– Tässä mielessä esimerkiksi sprinttihiihto on hyvä laji. Sprintissä finaali kestänee pari minuuttia, joten se ei ole kovin merkittävä aika. Silloinkaan ei voi noin vaan irtaantua työtehtävistä, vaan tästä olisi hyvä olla työpaikalla yhteinen linjaus, Koskinen sanoo.

Nykyisin urheilua katsotaan paljon omilla älypuhelimilla Yle Areenan kautta.

– Tällaista toimintaa työnantajan voi olla vaikeampi valvoa. Jos työnantaja alkaa olan takaa seurata, mitä työntekijä tekee älypuhelimellaan, se ei ole ihan ongelmatonta yksityisyyden suojan näkökulmasta, pohtii Koskinen.

Voiko urheilun seuraamisesta olla työyhteisölle jotain hyötyä?

– Jos Suomelle tulisi menestystä, varmaan siitä voi tulla työpaikalle hetkellisesti positiivisempi tunnelma. Lähtökohta kuitenkin on, että urheilun seuraaminen kuuluu työajan ulkopuolelle, sanoo Koskinen.

Koskinen itse aikoo katsoa MM-hiihtoja jonkun verran.

– Jäin eläkkeelle 1. joulukuuta. Seuraan tiettyjä hiihtolajeja, kuten tänään sprinttejä, sanoo Koskinen.