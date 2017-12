Perämerellä ja Saimaalla muodostuu jäätä

Perämerellä ja Saimaalla muodostuu uutta jäätä, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen mukaan Perämeren pohjoisosassa on sisäsaaristossa 10–30 senttiä paksua kiintojäätä ja sen edustalla on ohutta ajojäätä, uutta jäätä ja jääsohjoa. Pitkin rannikkoa Vaasan pohjoispuolella on uutta jäätä.

Vaasan eteläpuolella ei merialueella juurikaan ole jäätä.

Saimaalla ja Saimaan kanavassa on ohutta jäätä ja uuden jään muodostusta.

Jäänmurtaja Kontio avustaa meriliikennettä Perämeren pohjoisosassa. Meteor ja Iso-Pukki murtavat jäätä Saimaan pohjoisosassa. Saimaan kanava suljetaan liikenteeltä tammikuun alussa.

Pohjois-Suomessa järvien jäät ovat jo kantavia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan esimerkiksi Inarinjärven jään paksuus on jo kolmisenkymmentä senttiä ja Kilpisjärven jää on vielä paksumpi.

Etelään mennessä jäät ohenevat, ja jo Kuhmossa Lammasjärven jää oli viime viikolla liian ohut mitattavaksi. Etelä- ja Keski-Suomessa jäät olivat viime viikolla paksuimmillaan noin kymmensenttisiä.

Valtaosassa mittauspaikoista jäät ovat keskimääräistä ohuempia.