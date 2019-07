Perhe menetti kodin ja yrittäjän liiketilat vaurioituivat tulipalossa – Valokuvat Viitasaarella palaneesta asuinhuoneistosta puhuvat karua kieltä

Viitasaarella asuva perhe menetti kotinsa torstaina Haapaniementiellä syttyneessä tulipalossa. Palo sai alkunsa keittiössä hieman puoli kuuden jälkeen illalla äidin ja kahden kouluikäisen lapsen ollessa kotona.

Samassa rakennuksessa sijaitsee asuinhuoneiston lisäksi kampaamo Lumous, jonka tilat vaurioituvat. Yrittäjä Marika Janhunen oli juuri rahastanut päivän viimeisen asiakkaan, kun hän tajusi, ettei kaikki ole kunnossa.

–Menin takahuoneeseen ja kuulin, että lapset kiljuvat ja naapurin mies juoksee heidän perässään. Juoksin itse takaovelle ja huusin, "mitä täällä tapahtuu" ja samalla tajusin, että talo palaa.

Naapuri oli jo soittanut hätäkeskukseen. Kaikki kiinteistössä olleet henkilöt pääsivät poistumaan rakennuksesta turvallisesti.

Perheellä meni palossa kuitenkin kaikki, joten he tarvitsevat uuden asunnon ja tavarat. Yrittäjä Marika Janhunen otti yhteyttä Keskisuomalaiseen kertoakseen tulipalon vakavuudesta.

Perheen isä Raied Jumailin mukaan he asuvat väliaikaisesti hänen vaimonsa työkaverin luona. Hän oli itse Helsingissä käymässä tulipalon syttyessä.

Irakilaistaustainen perhe on asunut Viitasaarella kaikkiaan kolme ja puoli vuotta.

Kampaamo Lumos etsii uusia tiloja

–Eihän kampaamon tavaroita ole palanut mutta sinne on mennyt savua, joten käytännössä kaikki tavarat ovat pilalla, Janhunen kertoo.

Kampaamo Lumous on perustettu joulukuussa 2018, jota ennen uusittiin Janhusen sanoin "kaikki lattiasta kattoon".

Remontit vahvistaa kiinteistön omistaja Tarja Koivula, joka on omistanut rakennuksen 80-luvulta. Myös seinän takana asuva perhe vuokrasi häneltä kunnostetun kodin joulukuussa.

Koivula kertoo olleensa tyytyväinen molempiin vuokralaisiin. Hän on hyvin järkyttynyt tapahtuneesta ja alkaa selvittää asiaa vakuutusyhtiön kanssa ensi viikon alussa. Myös yrittäjän oma vahinkotarkastaja tulee katsomaan palopaikkaa maanantaina.

Yrittäjä Marika Janhunen etsii itselleen jo uusia tiloja Viitasaarelta, jonne hän on viime syksynä muuttanut takaisin asuttuaan 25 vuotta muualla.

–Nythän on paras aika kesästä tehdä töitä ja niitä on ollut. Tietysti yritän olla perumatta asiakkaita, mutta pakko on aikoja siirrellä ja sopia, missä niitä tehdään.

Janhunen sanoo tekevänsä tarvittaessa esimerkiksi kotikäyntejä. Hän ei voi kuvitella jatkavansa Haapaniementien liiketiloissa.

–Henkisesti en voi jäädä taloon, joka on palanut karrelle seinän takaa. Siihen tulee varmasti myös mittavat remontit. Se on Lumouksen loppu siinä osoitteessa.