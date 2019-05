Perhe teki viikonloppuna mökkimetsästä poikkeuksellisen löydön

Kuopiolaisperhe teki poikkeuksellisen löydön viime lauantaina Lieksan Vuonislahdessa.

– Olimme vapaa-ajan asunnollamme ja tiedämme, että niillä seuduilla karhut liikkuvat. Menimme maastoon katselemaan, ja vanhin poikamme havaitsi raadon, jonka totesimme kuolleeksi pikkukarhuksi, Tapani Simola kertoo.

– Vaikutti siltä, että karhu ei ollut kuollut väkivaltaisesti. Ajattelimme aluksi, että luonto hautaa omansa, mutta sitten rupesinkin pohtimaan, että riistantutkimuslaitos voikin olla kiinnostunut tapauksesta.

Simola kertoo, että riistayhdyshenkilö tuli paikalle ja soitti myös poliisille.

– Hän ajatteli samoin kuin me, että karhu on saattanut nälkiintyä tai menehtynyt johonkin synnynnäiseen vikaan. Lieksassakin satoi vielä toukokuun myräkässä lunta noin 30 senttiä, mikä sekin on voinut vaikuttaa ruuan saantiin, Simola pohtii.

– Se oli sellainen naaraspentu ja painoi ehkä viitisen kiloa. Kyllähän sillä sellaiset pikkukarhun tassut oli ja kaunis väritys. Sääli, että luonto vei omansa.

Pohjois-Karjalan riistapäällikkö Juha Kuittinen sanoo, että kuolleita karhunpentuja löydetään harvemmin kuin kerran vuodessa.

– Joskus on tapauksia, että uroskarhu tappaa pennun saadakseen naaraan kiimaan. Mutta vieläkin harvemmin löytyy karhunpentuja, jotka eivät kuole väkivallan seurauksena. Tietysti on vaikea sanoa tästä tapauksesta, kun sitä ei ole vielä tutkittu. Kuolinsyytä tutkii ruokavirasto, Kuittinen selvittää.