Perheenäidin ohimolle painettiin ase: ”Ensimmäiset kannabiskokeilut voivat muuttaa elämän.”

Eräänä pimeänä yönä Merja seisoi kotinsa ulko-ovella. Hänen ohimolleen painettiin asetta.

– Miehillä oli mukanaan pahoinpidelty poikani Tommi. He vaativat rahaa.

Merja säilytti henkensä – eikä koskaan soittanut tapauksesta poliisille. Nyt hän kertoo miksi.

Tommi kokeili huumeita ensimmäisen kerran 18-vuotiaana – ja suisti kokonaisen perheen 20-vuotiseen helvettiin.

Vaara ei ole vieläkään kokonaan ohi. Siksi sekä Merjan että Tommin nimet on muutettu.

Merja kertoo tarinansa kahvikuppia pidellen, tavallisen omakotitalon keittiössä. On aloitettava kaukaa.

1990-luvun lopulla hänellä oli tavallinen perhe: lapsia ja työ. Yksi lapsista oli pitkään toisia ujompi ja hiljaisempi. Hänellä kävi kotona yksittäisiä kavereita, mutta varsinaista kaveripiiriä ei ollut. Ajokortti muutti tilanteen.

– Nyt tiedän, että on varoitusmerkki, jos arka ja ujo nuori muuttuu nopeasti todella sosiaaliseksi. Hän voi silloin olla sotkeutunut huumeisiin. Niin Tommille kävi.

– Löysin ajan mittaan hänen huoneestaan foliopaperin palasia, maissipiipun ja ison limsapullon, jossa oli reikä keskellä. Selvisi, että poika käytti ainakin kannabista. Ja opin, että pullokin voi olla huumeiden käyttöväline.

Perhe haki lapselleen apua.

– Vaikutti, että Tommi pääsi irti huumeista. Hän tuli uskoon ja meni parin vuoden päästä naimisiin.

Hyvä vaihe kesti kolme vuotta, sitten tuli syöksy pimeään.

– Silloin Tommi soitti minulle ja pyysi, että menisin sinne, ettei hän tapa itseään.

Poika muutti takaisin kotiin eikä sanonut sanaakaan seuraavaan viiteen vuoteen.

– Hän vajosi syvään masennukseen ja oli tuolloin ilmeisesti psykoosissa. Minä jäin töistä pois hoitaakseni häntä. Tommi kieltäytyi lähtemästä lääkäriin ja sain taistella pitkään, että sain lääkärin käymään meillä. Lopulta Tommi kuitenkin sai diagnoosin.

– Selvisi, että ilmeisesti jo ensimmäiset huumekokeilut olivat laukaisseet kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsofrenian. Hyvä vaihe olikin ollut sairauteen kuuluva maaninen vaihe.

Masennusvaihe oli selvästi pidempi.

– Viiden vuoden päästä Tommi rupesi puhumaan. Hän asui kotona kaikkiaan seitsemän vuotta. Sen jälkeen luulin taas, että kaikki menisi lopulta hyvin.

Tommi sai paikan kuntoutuskodista toiselta paikkakunnalta ja muutti sinne.

– Hänellä oli ­harrastuksiakin. Mutta sitten Tommi tapasi siellä huumepiiristä tutun kaverin, kokeili amfetamiinia ja jäi koukkuun. Sillä kertaa tunnistin muutoksen heti, Tommi rupesi esimerkiksi yhtäkkiä tarvitsemaan harrastuksiinsa satoja euroja rahaa.

Tommi palasi huumevuosilta tuttuun kaveripiiriinsä. Pian sen jälkeen elettiinkin jo yötä, jolloin Merjan ohimolle painettiin asetta.

– Minulta vaadittiin 1 500 euroa rahaa heti tai Tommille kävisi huonosti. Tommi näytti pahoinpidellyltä, se saattoi olla totta tai sitten ei. Oli mahdollista, että hän oli mukana juonessa, jotta minulta saataisiin rahaa. Minulla ei ollut mahdollisuutta miettiä vaihtoehtoja siinä hetkessä.

– Kun minulla ei ollut rahaa, minua kehotettiin ottamaan pikavippi puhelimella. Kello oli onneksi jo niin paljon, ettei se onnistunut.

Mies hämmentyi ja seurue lähti. Merja jäi kotiin, kauhuissaan.

– En soittanut poliisille, en voinut soittaa. Jos olisin ilmoittanut, olisin joutunut todistamaan oikeudessa, ja se olisi ollut todella vaarallista.

Selviää, että Merja tietää paljon. Tommi pakotti äitinsä väkivalloin kuskiksi huumeidenostomatkoille.

– Isommat pomot toimivat Jyväskylässä, Lahdessa ja Tampereella. He tuovat tänne huumeita tai Jämsässä toimivat kuriirit hakevat niitä. Tunsin yhden kaverin, joka teki tätä. Hänellä oli hyvä elämä, asunto ja auto, mutta hän jäi lopulta kiinni. Sitten on näitä pikku­nilkkejä, jotka myyvät. Enemmistö heistä on miehiä, mutta on joukossa naisiakin.

Merjan mukaan huumeita myydään myös tavallisilla työpaikoilla ja osa myyjistä on päivätyössä käyviä ihmisiä.

– Ylä- ja alakoulun pihan lähellä liikkuu kiltin näköinen reppuselkäinen nuori poika. Myös hän myy.

Huumevelka ei ole mitä tahansa velkaa.

– Jos ei maksanut sovittua summaa minuutilleen oikeana aikana, oli summa viiden minuutin päästä tuplaantunut ja kymmenen minuutin päästä triplaantunut. Ja jos sitä ei maksanut, uhattiin katkoa lapsilta sormia. Olen nähnyt, että uhkauksia on myös toteutettu.

Merja haki Tommille koko ajan hoitoa – ja soitti pojan väkivaltaisesta käytöksestä poliisille useita kertoja. Psykoottinen ja väkivaltainen aikuinen lapsi asui vanhempiensa omistamassa asunnossa.

– Tommi pirstoi sen kokonaan. Hän soitti minulle kerta toisensa jälkeen, että ellen heti anna hänelle 500 euroa, hän rikkoo taas jotain. En ollut enää hänelle äiti. Kerran hän kävi päälleni ja nosti minut seinälle. Hän oli niin sekaisin, ettei tajunnut, kuka minä olen. Huusin hänelle: ”Minä olen äiti!” Vasta sitten hän laski minut alas.

– On kauheaa, että joutuu pelkäämään omaa lastaan niin, että pitää mennä piiloon. Minun olisi pitänyt tehdä pahoinpitelyistä rikosilmoituksia, mutten voinut, omasta lapsestani. Mutta minulla on ollut onni, että vaarallisimmissa tilanteissa joku tuli aina väliin.

Lopulta Tommi kävi riehumassa myös Merjan työpaikalla niin, että tämä joutui pakenemaan.

– Olin ollut lähes päivittäin yhtey­dessä Tommin lääkäriin mielenterveystoimistossa. Emme saaneet Tommille apua, koska hän itse kieltäytyi siitä. Siihen mennessä Tommi oli yrittänyt itsemurhaa monta kertaa ja ollut hengenvaarallinen myös muille.

– Tuossa vaiheessa olin itse niin rikki, että päätin hakea apua itselleni. Minä sain sitä heti.

Tommille haettiin asuntoa kaupungilta.

– Ajattelin, että jos kaupungin asunnossa vihdoinkin huomattaisiin, että apua todella tarvitaan. Asunnossa tarkastuksella käynyt kaupungin työntekijä olikin ensimmäinen, joka todella ymmärsi avuntarpeen. Hän järjesti palaverin, mutta Tommi jätti tulematta paikalle – eikä apua siis voitu antaa.

Samaan aikaan Tommi näki harhoja. Psykoosilääkitys ja samanaikainen huumeiden käyttö olivat kohtalokas yhdistelmä.

– Hän asui ensimmäisessä kerroksessa ja saattoi esimerkiksi sytyttää maan tasalla olevalle parvekkeelleen nuotion. Hän kuuli asunnossaan lasten itkua ja näki vanhan naisen, joka kehotti häntä heittämään kaikki petivaatteet ulos. Laskut hän poltti keittiön tiskialtaassa.

Merja tietää poikansa käyttäneen kannabista, amfetamiinia, ekstaasia, heroiinia ja sieniä.

– Kukaan muu ei uskaltanut lopulta enää mennä sisälle asuntoon, mutta minun oli pakko. Tommi on minun poikani. Hän oli sairas eikä hänellä ollut enää ketään muuta. Toisaalta pelkäsin, tiesin, että ihmiset, jotka ovat näin sekaisin, tappavat todennäköisimmin äitinsä.

Jämsässä on viime aikoina puhuttanut nuoren kuolemantapaus, johon huumeiden epäillään liittyvän. Merja tietää parin viime vuoden ajalta kuusi huumeita käyttäneen henkilön kuolemaa.

– Viisi heistä on ollut nuoria miehiä ja yksi nuori nainen.

– Yhden kerran huomasin Tommin asunnolla pakettikortin ja kysyin, mitä hän oli tilannut. Hän ei tiennyt tilanneensa mitään. Menin hakemaan hänen puolestaan pakettia postista, mutta se oli jo haettu valtakirjalla. Pyysin nähdä valtakirjan ja siinä oli selvästi väärennetty allekirjoitus. Joku toinen oli tilannut Tommin nimissä huumeita ulkomailta.

Myöhemmin tuli toinen samanlainen lähetys.

– Joku ehti hakea senkin ensin. Samana iltana kuoli nuori huumeita käyttänyt nainen.

Viimein myös kaupungin mitta oli täynnä, ja Tommi sai häädön asunnostaan. Mutta hän ei suostunut lähtemään, ei vaikka sähkötkin oli jo katkaistu.

– Koska hän ei ollut enää kirjoilla asunnossa, ei poliisi voinut hakea häntä sieltä väkisin.

Merja alkoi olla toivoton, mutta yksittäisen poliisin kommentti auttoi jaksamaan.

– Hän vakuutti, että kyllä Tommi hoitoon saadaan. Kaupungin asuntopuolen työntekijä oli ollut minulle ensimmäinen valopilkku, hän todella yritti auttaa Tommia. Toinen oli tuo poliisi, joka siinä vaiheessa ymmärsi, että Tommi on saatava avun piiriin vaikka väkisin.

Merja keksi keinon, jolla sai houkuteltua pojan sellaiseen asuntoon, josta poliisilla olisi lupa hakea tämä.

– Sanoin, että olen ostanut sinne kaljaa ja jättänyt pari rauhoittavaa lääkettä. Sitten soitin lääkärille, että nyt Tommi on siellä. Poliisit hakivat hänet ja veivät tarkkailuun.

Pakkohoitopäätöstä edeltää tarkkailujakso, joka päättyy viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailun alkamisesta. Ellei mielisairautta voida todeta tänä aikana, ei pakkohoitopäätöstä voida tehdä.

– Toivoin, että Tommi riehuisi tavalliseen tapaansa jo ensimmäisinä päivinä, että hänet todella otettaisiin hoitoon.

– Ja Tommi riehui. Olin niin helpottunut.

Tuolloin elettiin marraskuuta 2017. Merjan ei tarvinnut huolehtia eikä pelätä – ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen.

– Se oli uskomaton tunne, Merja hymyilee.

Mutta helpotusta seurasi jälleen uusi pudotus. Tommi karkasi sairaalasta, mutta löytyi lopulta kuin ihmeen kaupalla. Hän oli kuitenkin tuolloin ehtinyt jälleen käyttää huumeita.

Aina ennen Merja oli pelännyt poikansa joutuvan vankilaan, mutta nyt hän on onnellinen siitä, että poika on otettu pakkohoitoon pidemmäksi ajaksi.

– Tommi sai päihdevuosinaan toistuvasti sakkoja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta. Olisin toivonut, että hän olisi saanut teoista kovempia tuomiota. Mutta ennen kaikkea: Tommi olisi pitänyt saada riittävään ja pitkäaikaiseen hoitoon ajoissa.

Merja on vuosien aikana seurannut hiljaa kotipaikkakuntansa huumetilannetta. Tekijöitä on toki jäänyt kiinni, mutta sama rinki pyörii edelleen.

Merja haluaa kertoa Tommin tarinan, jotta joku muu säästyisi samalta. Jotta joku voisi pelastua pimeältä.

– Tommin kohtalo osoittaa, että jo ensimmäiset kannabiskokeilut voivat muuttaa elämän lopullisesti.