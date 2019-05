Perheiden kriisihoitoyksikkö aloittaa Jyväskylässä

Lasten psykiatrian osastohoitoa aiotaan palauttaa osittain takaisin Keski-Suomen keskussairaalaan.

Lastenpsykiatrian osastohoito ajettiin alas keskussairaalasta vuonna 2014 erikoislääkäripulan takia, ja se siirrettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (Kys). Nyt sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee keskiviikkona kokouksessaan ehdotusta, jonka mukaan Keski-Suomessa aloittaisi uudenlainen 24/7 toimiva lastenpsykiatrinen intensiivinen psykiatrissosiaalinen perhehoitoyksikkö (LIPSY). Yksikkö aloittaisi rakennuksessa 45 vuodenvaihteessa 2020–2021. Kriisissä olevien lasten perheet tulisivat päivystyksestä suoraan LIPSY-yksikköön, eivätkä lähtisi enää suoraan Kuopioon. Kuopiossa hoidettaisiin silti edelleen tietyt hoito- ja tutkimusjaksot. Myös Kysistä tulevat kriisiperheiden lapset siirtyisivät LIPSY-yksikköön Keski-Suomessa.

Perusteluina yksikölle todetaan muun muassa, että perhekeskeinen tutkimus ja hoito on välttämätön osa lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa, koska perhe on lapsen psyykkisen kasvun ja kehityksen keskeisin ympäristö. Lapset ovat riippuvaisia perheistään.

Yksikössä olisi neljä perhepaikkaa, joista kaksi on kriisitilanteessa oleville perheille ja toiset kaksi Kuopion kriisijakson jälkeiseen jatkohoitoon. Kriisipaikkojen on tarkoitus vähentää Kuopion kriisiosaston käyttöä nykyisestä. Yksikön kustannuksiksi on arvioitu noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa.