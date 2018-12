Perheiden ongelmat voivat kärjistyä pitkien pyhien aikana – apua on tarjolla myös jouluna

Vaikka joulu on useimmille iloinen ja lämminhenkinen juhla, saattavat perheiden ongelmat kuitenkin joskus kärjistyä pitkien pyhien aikana niin, että ulkopuolista apua tarvitaan. Monessa perheessä jouluun kuuluu edelleen myös runsas alkoholinkäyttö, joka saattaa pahentaa ongelmia entisestään.

Myös monille yksinäisille joulu saattaa olla vuoden ahdistavinta aikaa, kun televisio ja sosiaalinen media täyttyvät onnellisen perhejoulun viettäjistä.

Jouluna muutenkin kuormittuva hätäkeskuslaitos saa osansa myös perheriidoista ja yksinäisten ahdingosta. Hätäkeskuksista kuitenkin toivotaan, että hätänumeroon 112 soitettaisiin vain silloin, kun paikalle tarvitaan kiireellistä viranomaisapua. Poliisin ja pelastustoimen lisäksi hätäkeskuksen kautta voi saada apua esimerkiksi kiireellisissä lastensuojelutehtävissä. Sen sijaan jos kyseessä on kiireetön avuntarve tai vain halu keskustella, tarjolla on joulunakin useita auttavia tahoja.

Ongelmista ei enää vaieta

Esimerkiksi ensi- ja turvakotien liiton Nollalinja-puhelinpalvelu ja turvakodit palvelevat ympäri vuorokauden myös joulun pyhinä. Palvelut on tarkoitettu etenkin lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

– Jos tunnelma on kiristyäkseen, niin kyllä se sitten jouluna usein kiristyy, kertoo yksikön johtaja Päivi Sinkkonen.

Nollalinjaan soittaa kaiken ikäisiä ihmisiä, joista useimmat ovat kokeneet itse väkivaltaa. Sinkkosen mukaan kehitys menee sikäli hyvään suuntaan, että lähisuhdeväkivallasta uskalletaan nykyään jo puhua.

– Ehkä puolet on sellaisia, että väkivalta on tapahtunut aika hiljattain. Paljon on myös sellaisia soittajia, jotka ovat kokeneet väkivaltaa aiemmin, mutta eivät ole uskaltaneet puhua siitä kenellekään.

Nollalinjan työntekijät näkevät koko Suomen turvakotitilanteen ja osaavat tarvittaessa ohjata soittajan eteenpäin.

SPR auttaa nuoria

Kun monet muut nuorten palvelut ovat kiinni, Punaisen Ristin nuorten turvatalot ovat auki joulunakin. Paikalla on aina kriisi- ja perhetyöntekijöitä sekä koulutettuja vapaaehtoisia nuoria varten.

SPR tarjoaa apua myös yksinäisille. Useilla paikkakunnilla SPR:n vapaaehtoiset pitävät aattona joulukahviloita, joissa voi kahvittelun lomassa tavata muita ihmisiä ja saada juttuseuraa.

Pelastakaa Lapset ry:n Joulumanteli on chat-palvelu, jossa lapset ja nuoret voivat keskustella toistensa ja luotettavien aikuisten kanssa. Jouluaattona toimivaan palveluun osallistui viime vuonna yli 300 nuorta.

Myös alkoholiongelmaan on tarjolla apua joulunakin. Esimerkiksi Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry tarjoaa päihdeneuvontaa puhelimessa ympäri vuorokauden.

Monet tahot tarjoavat kesku

steluapua

Muun muassa näistä numeroista saa apua myös joulun pyhinä:

– Ensi- ja turvakotien liiton Nollalinja-puhelinpalvelu 080 005005. Palvelu on suunnattu erityisesti lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

– Ehyt ry tarjoaa päihdeneuvontaa 0800 90045. Palvelu on myös päihdeongelmaisten läheisille.

– Pelastakaa Lapset ry:n chat toimii jouluaattona klo 15.30–01 osoitteessa www.joulumanteli.fi.

– SPR:n nuorten turvatalot: Pääkaupunkiseutu 09 8714043, Tampere 040 556 6661, Turku 02 2539667.

– Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin päivystää jouluna kello 14–17 numerossa 116 111.

– Mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää juhlapyhinä kello 15–07 numerossa 010 195202.

– Kirkon palveleva puhelin 0400 221180 klo 18–01(03).