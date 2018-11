Perhevapaauudistukselle laajasti tukea puoluejohtajilta, hintalapusta erilaisia näkemyksiä

Perhevapaiden uudistaminen on saanut laajalti tukea Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n järjestämässä puoluejohtajien tentissä. Hintalapusta sen sijaan on erilaisia näkemyksiä.

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi uudistuksen maksavan noin 200 miljoonaa euroa.

Sipilä sanoi, että uudistuksen pitäisi ensi kaudella olla osa laajempaa perhepakettia.

– Perhevapaauudistuksessa tärkeä asia on se, että kun sitä on katsottu työllisyysasteen ja työmarkkinoiden näkökulmasta, niin on käännettävä katse perheen ja lapsen näkökulmaan. Silloin saadaan tärkeämpi tavoite täytettyä kuin että jos työllisyysaste nousee 0,02 prosenttia, Sipilä sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ei maininnut tarkkoja summia, mutta myönsi uudistuksen vaativan valtion vastaantuloa.

– Olen sanonut, että tämä on niin tärkeä uudistus suomalaisessa yhteiskunnassa, että se voi jotain maksaakin, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa rahaa menee esimerkiksi siihen, että yhä useampi lapsi tulisi varhaiskasvatuksen piiriin ja tätä pitäisi korvata kunnille, sekä ansiosidonnaiseen osuuteen.

Orpo arvioi eilen esitellessään kokoomuksen lapsi- ja perhepoliittista ohjelmaa, että mahdollisissa lisäpanostuksissa puhuttaisiin kymmenien miljoonien tasosta.

Perhevapaiden uudistaminen haudattiin tämän vaalikauden osalta viime talvena. Tuolloin Sipilä perusteli hankkeen tyssäämistä sillä, että kustannukset olisivat olleet kovat ja työllisyysvaikutus suhteellisen vaatimaton.

Syntyvyyden laskuun sekalaisia lääkkeitä

Puoluejohtajat saivat esittää ratkaisuja syntyvyyden laskuun, jonka mittavat seuraukset ovat puhuttaneet viime päivinä.

Toissa kesänä synnytystalkookommenteistaan tikun nokkaan joutunut SDP:n Antti Rinne sanoi uskovansa kokonaisvaltaiseen perhepolitiikkaan.

– Sen pitää lähteä liikkeelle siitä, että lapsia suunnittelevilla ihmisillä on selkeä näkemys tulevaisuudesta toimeentulon ja palveluiden näkökulmasta, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa kuntien rooli on keskeinen, sillä ne tuottavat olennaisilta osin lasten ja perheiden palvelut.

Keinovalikoimassaan ainakin kristillisdemokraatit erottuvat joukosta, sillä puolue kaavaili vaihtoehtobudjetissaan tuhannen euron vauvarahaa. Puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan kyseessä olisi myös eräänlainen tervehdys uudelle tulokkaalle.

– Tarvitaan monenlaisia keinoja, mutta siinä vaiheessa kun lapsi syntyy, tarvitaan monelaista hankintaa, Essayah sanoi.

Sinisten Sampo Terho otti esiin myös lapsiperhe-elämää koskevat negatiiviset mielikuvat sanoen, että vanhemmuutta pelkää moni, jolla ei ole siitä kokemusta.

– Omasta kokemuksestani 3-vuotiaan isänä voin sanoa, että itsekin pelkäsin juuri sitä, mikä itse asiassa on kaikein parasta, sitä arkea lapsen kanssa, Terho sanoi.