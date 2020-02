Perhevapaauudistuksen lisäksi hallituspuolueet haluavat asennemuutoksen – "Ajateltaisiin, että on ihanaa, että myös isät voivat viettää ensi hetkiä lastensa kanssa kotona".

STT:n haastattelemat hallituspuolueiden edustajat katsovat, että asennemuutos edistäisi sitä, että isät pitäisivät enemmän perhevapaita. Asennemuutosta kaivataan sekä työpaikoilla että yhteiskunnassa laajemminkin. Oppositiopuolueissa katsotaan, että hallituksen keskiviikkona julkistama ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi oli pelättyä parempi.

Mallin myötä perheen päivärahapäivien määrä on kasvamassa 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen.

Mallissa molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren kiintiön, joka on noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää.

Malli ei kuitenkaan yksioikoisesti tuo ratkaisua siihen, miten heteroparisuhteissa isät saataisiin pitämään enemmän perhevapaita. STT kysyi osalta hallituspuolueiden edustajista, mitä konkreettisesti voitaisiin tehdä, jotta isät pitäisivät perhevapaita enemmän.

– Meillä kaikilla, tarkoitan tässä myös mediaa ja päättäjiä, on oma vastuunsa perhemyönteisyydestä ja lapsimyönteisyydestä, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Yhteiskuntamme ilmapiiri on, jos ei nyt vihamielinen, niin kuitenkin aika nihkeä. Meidän pitäisi nähdä positiivisena esimerkiksi se, että jos on poissa työelämästä perhevapaan takia, se on äärimmäisen hyvä syy olla pois työelämästä, Pekonen sanoi.

Hän lisäsi tutkimusten myös osoittavan, että mitä enemmän isille on kiintiöity perhevapaita, sitä enemmän isät niitä myös käyttävät.

"Uudistus lähettää viestin, että isien toivotaan osallistuvan lasten hoitoon"

Pekosen mukaan perhemyönteistä ilmapiiriä täytyy luoda myös työpaikoilla.

– Että ei lannistuttaisi siitä, kun joku ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle, vaan oltaisiin iloisia siitä, että meillä on siihen mahdollisuus. Ajateltaisiin, että on ihanaa, että myös isät voivat viettää ensi hetkiä lastensa kanssa kotona, Pekonen sanoi.

Samoilla linjoilla ovat myös RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

– Se on iso työelämäkysymys ja työpaikoilla tapahtuva kysymys, että kannustetaan myös isiä käyttämään perhevapaita, Kulmuni sanoi.

Henriksson toivoo työpaikoille kulttuuria, jossa olisi jopa toivottavaa, että myös isät viettäisivät aikaa pienten lastensa kanssa.

– Uskon, että sitten ollaan hyvässä tilanteessa kun isiltä kysytään, että kuinka kauan sinä olet ajatellut olla lasten kanssa kotona, eikä kysytä, oletko ajatellut olla lasten kanssa kotona, hän sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) katsoo, että molemmille vanhemmille tulevalla kiintiöllä on iso symbolinen merkitys.

– Näen, että tämä on tasa-arvoa vahvistava, ja tavoitteena totta kai se, että myös isät käyttäisivät nykyistä enemmän vanhempainvapaita, hän sanoi.

Marinin mukaan uudistus jo itsessään lähettää viestin, että isien toivotaan osallistuvan pienten lasten hoitoon ja heillä on siihen mahdollisuus tasavertaisesti äitien kanssa.

"Hyvä, että asia hoidettiin, mutta keskeneräiseksi vähän jäi"

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah katsoo uudistuksessa olevan hyvää se, että vaikka siinä on vanhemmille kiintiöt, omasta kiintiöstään voi luovuttaa toiselle.

– Toivon, että kun lakia kirjoitetaan, joustavuus säilyisi vähintään tällä tasolla ellei olisi vielä parempi, hän sanoo.

Essayah sanoo kristillisten katsovan, että kaikki ylimääräinen kiintiöinti on perheiden valinnan vapauteen sotkeutumista.

Hallituksen perhevapaauudistus lähtee siitä, että se on sukupuolineutraali. Uudistuksessa esimerkiksi luovuttaisiin sukupuoleen sidotuista päivärahoista. Niiden sijaan molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren määrän päivärahapäiviä ja myös yhtäläisen joustavuuden niiden käytössä.

Essayahin mukaan uudistuksessa näkyy hallituksen ideologinen väritys.

– Minun mielestä pitäisi pystyä puhumaan ihan selkeästi äidistä, joka synnyttää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että uudistus on perheiden kannalta ihan hyvä. Hän lisää, ettei ole tutustunut uudistuksen sisältöön kuitenkaan kovin tarkasti.

– Minusta tuntuu, että naisten työmarkkina-asemaa tämä ei paranna ja työllisyysvaikutukset näyttäisivät olevan negatiiviset.

– Hyvä, että asia hoidettiin, mutta keskeneräiseksi vähän jäi, Orpo sanoo.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoo olevansa positiivisesti yllättynyt hallituksen perhevapaamallista.

– Se on huomattavasti parempi kuin mitä se olisi voinut olla.

Hänen mukaansa myönteistä on se, että vanhempainvapaata pidennetään ja vaikka uudistuksessa on kiintiöt, vanhemmilla jää silti vapautta valita. Perussuomalaiset on esittänyt oman perhevapaamallinsa vuonna 2017. Heidän mallissaan on Purran mukaan hyvin paljon samoja elementtejä.

– Meidän mielestämme perhepolitiikalle ei pidä tehdä työllisyyspolitiikkaa tai tasa-arvopolitiikkaa, Purra sanoo.