Perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) kertovat Twitterissä kaikki samoin sanoin, että "yhteistä mallia ei valitettavasti löytynyt".

Hallituksen johtokolmikko käsitteli tänään illan aikana perhevapaauudistuksen kohtaloa. Puheenjohtajat ovat olleet koolla pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Pääministeri Sipilän mukaan perhevapaauudistus menee seuraavan vaalikauden työlistalle. Sipilän mukaan viime vaiheessa esillä olleen perhevapaamallin työllisyysvaikutus olisi ollut enimmillään 1 600 henkilötyövuotta.

– Tämä oli odotusarvoihin ja julkisuudessa esiintyneisiin lukuihin sekä uudistuksen kustannuksiin verrattuna huomattavan pieni luku, Sipilä kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa lyhyellä tähtäimellä malli olisi näyttäytynyt ja koettu etuuksien heikennyksenä potentiaalisesti kahdessa kolmasosassa perheistä.

– Tämä olisi heikentänyt etenkin pienituloisten perheiden asemaa. Tätä Keskusta ei voinut hyväksyä, Sipilä kirjoitti.

Valtiovarainministeri Orpo kertoi Kesärannassa olevansa todella pettynyt, ettei yhteistä näkemystä löytynyt.

– Kun kotihoidontukeen ei voi tehdä muutoksia, se käytännössä tarkoittaa, että uudistuksen logiikka pettää, hän totesi.

Kokoomus ei hylkää uudistusta. Orpon ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan se tulee olemaan puolueelle keskeinen vaaliteema seuraavissa vaaleissa. Grahn-Laasonen sanoi Kesärannassa pitävänsä lopputulosta tasa-arvon kannalta surkeana.

Orpo ei ole huolissaan hallituksen yhteistyökyvyn puolesta.

– Hallitustyö jatkuu ja tästäkin selvitään, hän totesi.

Karahti perjantaina

Perhevapaauudistuksen etenemiseen tuli mutkia, kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti viime perjantaina, että keskusta haluaa siirtää koko asian seuraavalle hallitukselle.

Perhevapaauudistuksen kompurointi on aiheuttanut poikkeuksellisen kovasanaisen rytinän hallituspuolueissa. Keskusta ja kokoomus ovat viime päivät käyneet julkisuustaistoa tilanteen syistä ja syyllisistä.

Saarikon mielestä hallituksen perhevapaauudistukselle asettamat raamit olivat liian tiukat, koska lisärahaa ei ollut luvassa. Saarikko arvioi lauantaina STT:lle, että työmarkkinajärjestöiltä pitäisi herua lisää rahaa, jotta uudistus etenisi. Raha menisi isille kiintiöidyn ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämiseen muutamalla viikolla.

Tänään koolla olleen toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallituksen mielestä perhevapaauudistuksen karilleajo on iso takaisku tasa-arvon edistämisen tiellä. STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä väitteet siitä, että työmarkkinajärjestöt olisivat kaataneet hankkeen, ovat epäasiallisia ja epäloogisia. Hänen mukaansa perhevapaauudistus kaatui poliittiseen riitelyyn ja epärealistiseen aikatauluun ja poliitikkojen velvollisuus on saada hankkeelle nopeasti jatkoa.

Perhevapaista aiheutuvia kustannuksia rahoitetaan keskeisesti sairausvakuutuksen työtulovakuutuksesta.

– Meillä ei ole valmiutta lähteä tähän työtulovakuutuksen korottamiseen, koska arvioimme näin ettei ole työantajapuolellakaan, niin tavallaan ei me lähdetä yksin sitä kantamaan, Palola sanoi tänään.

Palola muistuttaa, että tämän vuoden osalta on lisätty ja myös ensi vuoden osalta lisätään työntekijän sosiaalivakuutusmaksuosuuksia.

Mistä siis rahat?

Hallituksen reunaehdot perhevapaauudistukselle ovat olleet, että perheiden valinnanvapaus säilyy, kotihoidon tuki ja mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen asti kotona säilytetään, eikä perhevapaisiin olla valmiita laittamaan lisää rahaa.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan valtiovarainministeriö oli jo luvannut rahoitusratkaisun, jossa julkiseen talouteen syntyvä 80–100 miljoonan euron aukko olisi katettu.

– Kokoomus ei anna periksi ennen kuin perhevapaauudistus on maalissa. Uudistus on meille sydämen asia ja sille on laaja yhteiskunnallinen tarve, Grahn-Laasonen sanoi perjantaina STT:lle.