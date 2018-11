Perhokalastuksen Suomen mestari tietää, missä nappaa – "Urheilukalastus ei uhkaa kalakantaa, eniten haittaa on verkoista"

Rysä on taitava nymfikalastaja, lukee Fishing Club -kerhon sivulla. Rysällä tarkoitetaan jyväskyläläistä Mikko Räsästä.

Siis mikä nymfikalastaja?

– Nymfi on koskikorentojen toukkavaiheen nimitys, ja perhojäljitelmillä virtavesissä kalastusta kutsutaan nymfaamiseksi, hän selvittää.

Alan piireissä puhutaan lisäksi pinturi- eli pintaperhokalastuksesta. Pintaperhot jäljittelevät aikuisia, järvissä ja lammissa eläviä vesiperhosia tai koskissa eläviä korentoja. Ne pörräävät veden yllä tai laskeutuvat makaamaan veden pinnalle, josta kalat niitä napsivat.

Kesällä Räsänen voitti Iijoella järjestetyn perhokalastuksen Suomen mestaruuden. Edellinen SM-voitto on vuodelta 2015 Iijoelta. Työkseen hän suunnittelee ja myy perhokalastusvälineitä Ikon Fishing Products -yrityksessään.

Räsäsen kalastuspakissa on monenväristä ja -kokoista perhoa. Esimerkiksi kirjolohta saa räikeillä perhoilla, jotka tehdään värjätyistä linnunsulista ja keinokuiduista. Taimen tarttuu yleensä hillitymmän värisiin perhoihin.

SM-perhokalastaja toteaa kuitenkin, että perhojen ominaisuudet eivät voittoa tuo. Kilpailussa menestyy järjestelmällisyydellä ja nopeudella.

– Siimat eivät saa sotkussa. Myös vesistön ominaispiirteet pitää tietää, jotta osaa arvioida, missä syvyydessä kalat liikkuvat, hän sanoo.

Räsänen kalastaa lohikaloja: kirjolohta, taimenta ja harjusta. Kirjolohikanta on Suomen vesistössä istutettua. Taimenen pyynti koskissa on rauhoitettu kutuaikana syyskuun alusta marraskuun loppuun. Koska koskia on perattu tukinuiton takia sekä valjastettu vesivoiman lähteeksi, taimenkanta on vähentynyt ja kalaa on istutettu vesistöihin. Istutettu taimen on merkitty leikkaamalla rasvaevä. Kalastajan tulee vapauttaa rasvaevällinen eli villi taimen takaisin vesistöön.

Räsäsen havaintojen mukaan villitaimenen kanta on kasvussa.

Taimenille ja harjuksille on lisäksi määritelty tietyt alamitat, jotka ylittävät kalat voi hyödyntää ruokapöydässä. Kirjolohilla ei ole alamittaa, koska ne istutetaan pyyntikokoisina.

Lohikaloja saa pyytää lammista ja järvistä ympäri vuoden. Kun taimenen koskikalastus ei ole sallittua, Räsänen kalastaa kirjolohta muun muassa Vaajakosken Liekkilammella.

Parhaan makuinen kala hänen mielestään on Pohjois-Norjan joesta pyydystetty taimen.

– Se on elänyt puhtaissa, kirkkaissa vesissä.

Kehnoin maku on isona istutetussa kirjolohessa, jota on syötetty rehulla.

Valtaosan pyytämistään kaloista hän vapauttaa. Kala ei hänen mukaansa vaurioidu, vaikka se jää kiinni koukkuun, sillä hän kalastaa väkäsettömillä koukuilla.

Järvikalastuksessa kalan uintisyvyys haetaan laskemalla, kuinka nopeasti perho uppoaa. Tärkeää on tietysti myös tietää järven syvyys. Koskissa on Räsäsen mukaan enemmän muuttuvia tekijöitä, minkä vuoksi se on mielekkäämpää.

– Suomessa kosket ovat yleensä kahden järven välissä olevia lyhyitä, kivikkoisia ja voimakkaasti virtaavia. Etelä-Euroopassa on enemmän pitkiä, hitaasti virtaavia jokia.

Räsäsen mukaan urheilukalastus ei uhkaa kalakantaa.

– Eniten haittaa kalakannoille on verkkokalastuksesta. Isoihin vesistöihin lasketut verkot tukkivat tehokkaasti kalojen liikkumisen, ja kiduksistaan verkkoon kiinni jääneet kalat kituvat ja kuolevat verkkoon.