Perintäfirma veloitti yrityssaatavista liian suuria perintäkuluja – sai kolme varoitusta aluehallintovirastolta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut kuopiolaiselle laskutus- ja perintäyhtiö Ropo Capital Oy:lle kolme varoitusta liian suurien perintäkulujen perimisestä liittyen yrityssaataviin.

Samanaikaisesti avi antoi yhteensä kymmenen Ropo Capitalia koskevaa päätöstä, joissa seitsemässä kehotettiin yhtiötä kiinnittämään huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin kuten perintäkirjeiden lainmukaisiin aikarajoihin, kulujen perintään niiden riidanalaisuudesta huolimatta ja riittävän ajan varaamiseen maksusuorituksen tekemiseen.

Ropo Capital kertoo olevansa maan johtava laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja. Palveluja käyttää noin 8 000 yritystä Suomessa.

– Varoitukset päädyttiin antamaan, sillä heidän on todettu menetelleen lain ja hyvän perintätavan vastaisesti kohtuuttomien perintäkulujen perimisen takia. Toiminta on ollut toistuvaa, rikkomuksia on ollut suuri määrä ja laiminlyönnit vakavia. Epäasiallinen toiminta ei ole siis moitittavuudeltaan vähäistä, sanoo ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) elinkeinovalvontayksiköstä.

Vuodenvaihteessa perintätoiminta muuttui luvanvaraisesta rekisteröinnin varaiseksi. Lain oleellinen muutos on, että valvovalla viranomaisella on varoituksen ja toimiluvan peruuttamisen lisäksi uusi seuraamuskeino.

– Jos varoitus ei tehoa, voidaan asettaa määräaikainen toimintakielto. Perintätoiminta voidaan kieltää joko osittain tai kokonaan enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kielto voidaan kohdentaa esimerkiksi vain yrityssaatavien perintään. Viimeinen keino on rekisteristä poisto, johon loppuu perintätoiminta, Sirén toteaa.

Ropo Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa kertoo yhtiön saaneen avin päätökset maanantaina.

– Onhan tämä harmitus, sillä mielestämme olemme tulkinneet ohjeita niin kuin pitää. Otamme varoitukset nöyränä vastaan ja kunnioitamme avin kantaa. Totta kai otamme tämän huomioon toiminnassa, sanoo Aurasmaa, mutta huomauttaa kuitenkin, että suurimmassa osassa tapauksia ei ollut varoitettavaa.

Aurasmaa suhteuttaa tapahtunutta yhtiön toimeksiantojen määrään.

– Viime vuonna meillä oli yksittäisiä toimeksiantoja yli puoli miljoonaa. Tänä vuonna puhutaan varmaan jo miljoonasta toimeksiannosta.

Hän tähdentää, että jokainen yritysperinnän toimeksianto on itsenäinen kokonaisuus, kuten siitä aiheutuvat kulutkin.

– Olemme perustelleet aville, että näihinkin tapauksiin liittyvä työ on ollut todellista ja sen mukaan olemme laskuttaneet.

Perintätoimintaa harjoittavia yhtiöitä on Suomessa noin 110. Niistä muutama kymmenen hoitaa perintätoimintaa aktiivisesti.

Perintätoimistoja valtakunnallisesti valvova Etelä-Suomen avi on antanut varoituksia muillekin perintäyhtiöille yrityssaatavien perintäkuluista. Ongelmat johtuvat Sirénin mukaan osittain perintälainsäädännön avoimuudesta; ei ole säädetty yksityiskohtaisesti euromääräisiä perintäkuluja, joten yhtiöt arvioivat ne tapauskohtaisesti.

– Jopa puolet päätökseen johtavista valvonta-asioista liittyy yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuuteen. Yhteydenottoja tulee lähes päivittäin.