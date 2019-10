Perussuomalaiset Ohisalolle: Ettekö te luota poliisiin?

Perussuomalaiset poliisikansanedustajat tivasivat sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr.) hänen poliisille tekemästä mielenosoituksia koskevasta selvityspyynnöstään. Hallituksen kyselytunnilla Tom Packalén sanoi, että hänen mielestään Ohisalo on pyynnöllään tullut kyseenalaistaneeksi poliisin kykyjä ja toimintaa.

– Näettekö Te, että poliisi olisi voinut suoriutua tehtävästä joillain muilla keinoilla? hän kysyi.

Ohisalo on pyytänyt poliisilta selvitystä varustautumisesta viime aikojen mielenosoituksissa sekä uhka-arvioiden tekemisestä. Hän kertoi selvityspyynnöstä Twitterissä sunnuntaina.

Taustalla on poliisin toiminta viime lauantaisessa Turkki-mielenosoituksessa Helsingissä. Sen järjestäjä Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkosto on syyttänyt poliisia provokaatiosta ja hyökkäyksestä. Poliisin mukaan mielenosoittajat vastustivat poliisia eikä järjestäjä totellut määräyksiä.

Ohisalo kertasi jo aiemmin sanomaansa:

– Silloin kun herää keskustelua siitä, kuinka on toimittu, on hyvä, että poliisi siitä avoimesti kertoo. Tämä on aivan tavanomaista ministerille pyytää selvityspyyntöjä omalta hallinnonalaltaan. Hän muistutti myös, että aiemmatkin sisäministerit ovat selvityksiä pyytäneet ja viittasi entisiin kokoomuksen sisäministereihin Petteri Orpoon ja Kai Mykkäseen. Näistäkin selvityspyynnöistä on Ohisalon mukaan kerrottu julkisesti.

Perussuomalaisista kyseenalaistettiin ministerin luottamus poliisiin.

– Onko nyt niin, että te ette luota poliisiin? kysyi Mari Rantanen.

Ohisalo vastasi, että "minä kuulun niihin kansalaisiin, jotka luottavat poliisiin erittäin paljon".

"Voitteko vastata poliisin ja kansalaisten huutoon?"

Perussuomalaiset kritisoi hallitusta myös siitä, että se ei lisää poliisien määrää riittävästi. Puolue kysyi, miten hallitus aikoo huolehtia kansalaisten turvallisuudesta.

Hallitus on nostamassa neljän vuoden sisällä poliisien määrää noin 300:lla 7 500 poliisiin. Perussuomalaisten mielestä poliisien määrää pitäisi lisätä vähintään tuhannella.

– Voitteko perussuomalaisten tapaan vastata poliisin ja kansalaisten huutoon ja resursoida tuhanteen uuteen poliisiin? Rantanen kysyi.

Ohisalon mukaan hallituksen tahto on, että yhä useammin ihmiset myös arjessaan näkevät ja pääsevät lähestymään poliiseja sekä saavat apua silloin, kun tarvitsevat.

– Ensi vuonna poliisien määrärahalisäyksellä saadaan arviolta noin 80 uutta henkilötyövuotta. Niiden kohdennuksista käydään paraikaa keskustelua. Muun muassa lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, niiden ennaltaehkäisemiseen ja tutkimiseen tulee lisäpanostusta. Tämä on ensimmäinen askel. Tästä eteenpäin resurssilisäyksiä tulee joka vuosi, hän lupasi.