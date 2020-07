Perussuomalaisten Pekka Katajan pahoinpitelyä tutkitaan nyt murhan yrityksenä, tutkinta siirtyi KRP:lle

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistunutta väkivallantekoa tutkitaan nyt murhan yrityksenä. Rikosnimike on koventunut, sillä aiemmin poliisi tutki tapahtumia tapon yrityksenä.

Tapauksen esitutkinta on siirtynyt keskusrikospoliisille (KRP), poliisi tiedottaa.

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsänkoskella Jämsässä perjantaina aamulla noin kello 9–10. Kataja sai vakavia vammoja, ja hänet vietiin sairaalahoitoon Tampereelle.

– Tapauksen esitutkinta on kesken, ja sitä jatketaan aktiivisesti. Tämänhetkisten tietojen perusteella kyseessä on raaka henkeen ja terveyteen kohdistunut teko, sanoo tutkinnanjohtaja Teemu Karhunen KRP:stä tiedotteessa.

KRP:n mukaan esitutkinta on edennyt. Rikosnimike vaihtui murhan yritykseksi tapahtumien kulkuun liittyvien yksityiskohtien vuoksi, tiedotteessa sanotaan.

– Se on kokonaisarvio esitutkinnassa tähän mennessä kertyneestä, minkä perusteella on tehty päätös, että tutkintaa viedään tällä hetkellä eteenpäin murhan yrityksenä, Karhunen sanoo STT:lle.

Karhunen ei ota kantaa siihen, miten suunnitelmallinen teko on ollut. Hän ei kommentoi myöskään teon motiivia tai epäiltyjä.

Poliisi ei ole kertonut epäiltyjen tuntomerkkejä

Katajan mukaan kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Sisä-Suomen poliisi on kertonut epäiltyjen olevan miehiä. Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut epäiltyjen tuntomerkkejä, sillä uhrin ja todistajien kuvaukset ovat olleet ristiriitaisia keskenään.

Rikoskomisario Markku Latvala Sisä-Suomen poliisista sanoi eilen STT:lle, että poliisilla on tiettyjä tietoja epäiltyjen liikkeistä perjantain jälkeen.

Poliisi pyytää yhä yleisöltä vihjeitä ja havaintoja tapauksesta. Vihjeet voi ilmoittaa numeroon 050 456 0471 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

KRP:n avulla lisävoimia tutkintaan

Tutkinnan siirtymisestä KRP:lle Karhunen sanoo, että poliisi pyrkii ratkomaan asioita mahdollisimman tehokkaasti.

– On tehty arvio, että tämä voisi olla sellainen tutkintajärjestely, millä asia saataisiin mahdollisimman hyvin ratkeamaan.

KRP tekee yhä tiivistä yhteistyötä tutkinnassa Sisä-Suomen poliisin kanssa.

Karhusen mukaan tutkinnan siirtymiseen KRP:lle vaikutti myös se, että asiaan saataisiin jonkinlainen tutkintarauha.

– Kun on kesäkausi vielä, niin uskoisin, että tähän saadaan paremmat resurssit, kun meillä on kaksi yksikköä tässä keskenään toimimassa. Se on varmaan se lisäarvo, mitä tässä tällä hetkellä saadaan, Karhunen sanoo.

Hänen mukaansa esitutkinnassa tehdään aktiivisesti kaikkia normaaleja tutkintatoimia.

Kataja uskoo äärioikeistolaisten olevan teon takana

Kataja on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Jämsässä. Hän työskentelee jämsäläisen kansanedustajan Jouni Kotiahon (ps.) eduskunta-avustajana.

Kataja on ollut vakuuttunut, että hänen kimppuunsa hyökänneillä miehillä oli teolleen poliittinen motiivi.

Kataja kertoi eilen STT:lle profiloituneensa politiikassa maahanmuuton kriitikkona, mutta samaan aikaan suututtaneensa myös keskisuomalaisia äärioikeistolaisia, joita hän on ollut aktiivisesti erottamassa Keski-Suomen perussuomalaisista.

Kataja kertoi olleensa äärioikeistolaisten "ykköshaukkumiskohde" Keski-Suomessa.

– Olen ajanut tätä asiaa useamman vuoden järjestelmällisesti ja saanut vihamiehiä siltä taholta. Olen satavarma, että tälle on poliittinen syy ja että syylliset löytyy siltä suunnalta, Kataja sanoi.

Poliisi ei ole ottanut kantaa motiiviin

Perussuomalaiset on pitänyt tekoa poliittisesti motivoituna.

– Kaikki viittaa siihen, että kyseessä ei ole satunnainen rikos vaan nimenomaan Katajaan ja hänen puoluepoliittiseen toimintaansa kohdistunut isku ja henkirikoksen yritys, sanoivat puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Simo Grönroos lauantaina tiedotteessa.

Poliisi ei ole ottanut kantaa teon motiiviin. Sisä-Suomen poliisin Latvala ei halunnut eilen lähteä arvailemaan teon motiivia.

– Meidän tehtävämme on selvittää tämä rikos eikä motiivia. Motiivi selviää sitten esitutkinnan aikana, mikäli se selviää, Latvala sanoi STT:lle.

Poliisin käsitys on ollut, että Katajan kerrostaloasunnosta Jämsänkoskella ei ole viety omaisuutta.

Päähän ommeltiin noin 150 tikkiä

Kataja kertoi, että Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehdyissä tutkimuksissa hänellä havaittiin kallonmurtuma ja aivoverenvuoto. Tutkimusten mukaan Katajan päähän kohdistui pahoinpitelyssä vähintään 21 vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä tehtyä lyöntiä.

Lisäksi Katajalta murtui kolme kylkiluuta ja vasemman käden peukalo vaurioitui pahasti. Hänen päähänsä ommeltiin noin 150 tikkiä.

Ilta-Sanomat uutisoi, että Kataja pääsi sairaalasta pois tiistaina. Lehti tavoitti Katajan, kun tämä oli matkalla salaiseen paikkaan. Kataja kertoi lehdelle aikovansa piilotella siellä siihen asti, kunnes epäillyt tekijät on saatu kiinni.