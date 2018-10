Perussuomalaisten piirikokous torppasi Teemu Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Teemu Torssonen ei voikaan olla perussuomalaisten Keski-Suomen ehdokaslistalla ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Syynä on se, että piirikokous oli viime kevään äänestyksessä murskaluvuin evännyt Torssosen ehdokkuuden.

– Piirikokous on ylin päättävä elin. Päätös on juridinen, eikä piirihallitus voi kävellä sen yli. Päätös Torssosen kohdalla on, että häntä ei aseteta eduskuntavaaliehdokkaaksi, Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja totesi.

Katajan mukaan tilanne olisi toinen, jos esitys Torssosen ehdokkuudesta ei olisi ollut piirikokouksessa eikä siitä olisi tehty päätöstä.

– Silloin pöytä olisi avoin, ja piirihallitus voisi asettaa tai olla asettamatta henkilön listalle.

Katajan mukaan kentällä ei ole erimielisyyksiä.

– Hyviä ehdokkaita on paljon, eivätkä kaikki mahdu listalle. Valinnassa tarkastellaan alueellista tasapuolisuutta, ammattijakoa ja sitä, että naisia ja miehiä on tasapuolisesti.

Aiemmin uutisoitiin, että Jyväskylän Perussuomalaiset esittää Torssosta yksimielisesti eduskuntavaaliehdokkaaksi. Jyväskylän Perussuomalaisten puheenjohtaja Jarmo Nahkamäen mukaan viime viikon sunnuntaina pidetyssä paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksessa asia nousi esille, se käsiteltiin ja siitä tehtiin päätös.

– Minulla puheenjohtajana oli asiasta sellaista tietoa, että se käsiteltäisiin jatkossa. Olen saanut tietää, että piirin kevätkokous onkin jo asian käsitellyt. Se on ylin päättävä elin, eikä asiaa tulla enää jatkokäsittelemään, sanoi Nahkamäki.

Perussuomalaisten listoilla kansanedustajan paikkaa havittelee 14 jäsentä. Piirikokous ja -hallitus on valinnut heistä toistaiseksi kymmenen: Teuvo Hakkarainen Viitasaarelta, Tapani Mäki Jyväskylästä, Kauko Isomäki Jyväskylästä, Harri Oksanen Keuruulta, Jouni Kotiaho Jämsästä, Kari Pajunen Muuramesta, Marke Tuominen Äänekoskelta, Saku Kaistinen Joutsasta, Kaisa Garedew Jyväskylästä, Jamaica Hakkarainen Jyväskylästä.