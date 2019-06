Perussuomalaisten puoluekokous alkoi hartaissa tunnelmissa – "Olemme nyt yhtenäisempiä ja vahvempia kuin koskaan"

Samaan aikaan kun Helsingissä kietouduttiin sateenkaarilippuihin Pride-kulkuetta varten, kokoontuivat perussuomalaiset Tampereen messu- ja urheilukeskukseen erilaisissa tunnelmissa. Kokous alkoi perinteisesti lippukulkueella ja Finlandia-hymnin sävelin.

Yleisö nousi seisomaan ja ilmapiiri oli käsinkosketeltavan harras.

– Meillä on tämä aina vähän tällainen isänmaallisempi, kokousvieraat kuiskailivat pöydässä uusille osanottajille.

Tapoihin kuuluu myös se, että kokoussalin ovet suljetaan alkuseremonioiden ajaksi. Silloin sisälle ei ole asiaa kenelläkään.

– Olisikohan ollut vuoden 2013 kokous, kun Jussi Halla-ahokin jäi ovien taakse. Tämä tapa koskee siis ihan kaikkia, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoo.

Osanottajamäärä odotettua pienempi

Puoluekokous ei tällä kertaa herättänyt suurta jännitystä, sillä Jussi Halla-ahon valinta puheenjohtajaksi oli selvä. Niinpä osanottajamäärä jäi paljon odotuksia pienemmäksi, noin 1 700 kokousvieraaseen.

Puheenjohtajaksi jatkokaudelle valitun Jussi Halla-ahon ei tarvinnut kuin nielaista puhujapöntössä kuuluvasti saadakseen aikaan isot suosionosoitukset.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten monet toimintatavat ja säännöt ovat vielä pienelle puolueelle sopivia.

– Puolue on kasvanut, mutta organisaatio ja hallinto eivät ole kasvaneet samassa suhteessa, Halla-aho sanoo.

Moni sanoo Halla-ahon pelastaneen perussuomalaisen puolueen.

– Nyt meillä saa keskustella ja minä-henki on muuttunut me-hengeksi. Ei tarvitse pelätä, että yksi henkilö haluaa pitää kaikki ohjat käsissään, nimettömänä pysyttelevä puoluejäsen kertoo.

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Harri Vuorenpää sanoo puolueen olevan nyt yhtenäisempi ja vahvempi kuin koskaan.

– Suomen hallitus on kiinnostuneempi muista maista ja kansoista kuin suomalaisista. Meillä on liikaa kiellettyjä puheenaiheita: lihaa syövistä ja autoilevista on tehty syyllisiä.

Salainen vaaliase makkarassa ja letuissa

Monissa pöydissä kokouksen ilmapiiriä kehuttiin levolliseksi. Puolueen kahtia repimää Jyväskylän puoluekokousta kaksi vuotta sitten ei oikeastaan haluttu enää edes muistella.

Suurempi merkitys oli näiden tapahtumien jälkeisellä yhdistymisellä ja vahvistumisella.

– Tämän puolueen sankareita ovat näkymättömät puurtajat. Kenttäväestä suurin osa ei halua näkyä julkisuudessa, vaan olla mukana liikkeessä ja tehdä töitä kentällä, puolueen "työmies" Matti Putkonen kertoo.

Perussuomalaiset on onnistunut siinä, missä moni muu puolue ei: puolue on kolmissa viime eduskuntavaaleissa tehnyt hyvän tuloksen, mutta kerännyt äänisaaliinsa hieman erilaisilta äänestäjiltä.

Vaalikampanjaa pidettiin onnistuneena, sillä siellä tavattiin ihmisiä.

– Turulla ja toreilla makkarat käristyivät ja letut kääntyivät viime keväänä. Se oli meidän salainen vaaliaseemme, Putkonen sanoo.

Slunga-Poutsalo jätti paikkansa kyynelehtien

Yksi perussuomalaisten koossa pitäviä voimia on ollut puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, joka on ottanut myös näkyvän roolin itselleen.

– Viimeiset kuusi vuotta ovat olleet raskaita, mutta myös antoisia. Puoluesihteerin työ on yksinäinen työ, hän evästi uutta puoluesihteeriä kyynelet silmissä.