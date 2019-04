Perussuomalaisten rankka romahdus ja jyrkkä nousu – grafiikka kertoo, miten puolueiden kannatus on kehittynyt viime eduskuntavaaleista

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 16,3 prosentin kannatuksella. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 19 prosentin kannatuksella, kokoomus on kolmantena 15,9 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan edellisestä, maaliskuussa tehdystä mittauksesta 1,2 prosenttiyksikköä. SDP:n kannatus on laskenut edellisestä mittauksesta reilun prosenttiyksikön, kokoomuksen kannatus on pysynyt miltei ennallaan.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin 1.–9. huhtikuuta. Puoluekantansa kertoi reilut 1 250 ihmistä.

Virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Katso alta grafiikasta, miten puolueiden kannatus on kehittynyt viime eduskuntavaaleista tähän päivään.