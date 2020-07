Perussuomalaisten vaalipäällikön tapon yrityksestä epäiltyjä ei ole saatu kiinni – poliisilla tietoja epäiltyjen liikkeistä

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan tapon yrityksestä epäiltyjä miehiä ei ole toistaiseksi saatu kiinni, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Poliisin mukaan tapauksen tutkinnassa on edistytty. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvalan mukaan poliisilla on tiettyjä tietoja epäiltyjen liikkeistä perjantain jälkeen.

– Olemme viikonlopun aikana saaneet selville asioita, että tutkinta on edennyt, mutta en lähde avaamaan niitä sen kummemmin, Latvala kertoo STT:lle.

Poliisi sanoo tiedotteessa jatkavansa teknistä ja taktista tutkintaa. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi rikospaikan tutkintaa ja kuulusteluja.

Latvala ei kerro tarkemmin tutkinnassa tehtävistä toimista.

– Ei ole sellaisia asioita, jotka on tarkoitettu julkisuuteen.

Epäiltyjen tuntomerkeissä ristiriitaisuuksia

Pekka Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsänkoskella Jämsässä perjantaina aamupäivällä. Kataja sai vakavia vammoja, ja hänet vietiin sairaalahoitoon Tampereelle.

Perussuomalaiset on pitänyt tekoa poliittisesti motivoituna. Poliisi ei ole ottanut kantaa motiiviin.

Tapon yrityksestä epäiltynä etsitään kahta miestä. Poliisi ei ole kertonut epäiltyjen tuntomerkkejä julkisuuteen, sillä uhrin ja todistajien kuvaukset ovat poliisin mukaan olleet ristiriitaisia keskenään.

– Tässä on ristiriitaisuuksia näissä tuntomerkeissä, ja kun asianomistajaa päästään kuulemaan, niin sitten katsotaan, onko vielä (ristiriitaisuuksia), tutkinnanjohtaja Latvala sanoo.

Latvalan mukaan epäiltyjen tuntomerkeistä tiedotetaan ja yleisöltä pyydetään havaintoja heti, kun poliisi pystyy antamaan yksiselitteiset tuntomerkit.

Kataja oli perjantaina kuvaillut sanomalehti Keskisuomalaiselle, että tekijät olivat "arabinnäköisiä". Sunnuntaina hän tarkensi lehdelle havaintojaan pahoinpitelijöistä siten, että vaikka he olivat "arabialaisen näköisiä", se ei tarkoita, etteivätkö tekijät voisi olla suomalaisia.

Poliisi oli jo aiemmin päässyt puhuttamaan Katajaa tapahtumista, mutta häntä ei vielä viikonloppuna ollut kuulusteltu.

– Nyt voi olla parhaillaan Tampereella kuulustelu käynnissä, tutkinnanjohtaja kertoi tänään kello 13:n aikaan.

Motiivi ei ole vielä poliisin tiedossa

Latvalan mukaan poliisin käsitys on yhä se, että Katajan kerrostaloasunnosta Jämsänkoskella ei ole viety omaisuutta.

– Sehän varmistuu vasta, kun asianomistaja pääsee kotiinsa ja tarkistaa kaikki omaisuutensa. Tämänhetkinen käsitys on se, että ei ole viety.

Teon motiivia Latvala ei halua lähteä arvailemaan.

– Meidän tehtävämme on selvittää tämä rikos eikä motiivia. Motiivi selviää sitten esitutkinnan aikana, mikäli se selviää.

Latvalan mukaan rikoksesta epäillyt eivät monesti avaa motiivia, eikä motiivi välttämättä aina selviä esitutkinnassa. Hän kuitenkin toivoo, että teolle löytyy jokin motiivi.

– Asianomistaja, niin kuin hän on itse tuonut ilmi, toimii aktiivisesti politiikassa. Mutta se on yksi mahdollisuus. En lähde esittelemään spekulaatioita asioilla, millä ei ole mitään pohjaa, Latvala sanoo.

Tässä vaiheessa poliisilla ei ole tietoa teon motiivista.

– Meillä ei ole ketään kiinni otettuna, jolta olisi sitä päästy kysymään.

Kerrostalon asukkaat puhutettu

Kataja on kertonut Keskisuomalaiselle, että hänellä on diagnosoitu lievä kallonmurtuma, kolme murtunutta kylkiluuta ja pieni aivoverenvuoto. Hänen mukaansa päästä on laskettu 21 iskupaikkaa, joihin hän on saanut tikkejä.

Poliisi kertoi viikonloppuna, että uhria oli ilmeisesti lyöty jollakin astalolla. Latvalan mukaan tekovälineestä ei ole vielä saatu tarkempaa selkoa.

– Poliisin hallussa ei ole tekovälinettä.

Poliisi on puhuttanut kaikki Katajan kanssa samassa kerrostalossa asuvat ja kysynyt heidän mahdollisista havainnoistaan. Lisäksi vihjepuhelimeen on tullut joitakin soittoja.

Poliisin tiedotteen mukaan tapauksesta tiedotetaan seuraavan kerran sitten, kun se on tutkintataktisesti mahdollista.

Kataja on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Jämsässä. Hän työskentelee jämsäläisen kansanedustajan Jouni Kotiahon (ps.) eduskunta-avustajana.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) toivotti lauantaina Katajalle toipumista vammoista ja järkytyksestä.

– Väkivallan tekijät on saatava vastuuseen teoistaan, Vehviläinen tviittasi.