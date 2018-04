Perustuslakiasiantuntijat välkyttivät keltaisia ja vihreitä valoja soten valinnanvapauslaille

Hallituksen sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesitys on mennyt perustuslain kannalta huomattavasti parempaan suuntaan viime kesästä. Näin arvioivat professorit, jotka olivat tiistaina eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavina.

Valinnanvapaus on kuuma palikka sote- ja maakuntauudistuksessa. Viime vuoden kesäkuussa edellinen versio soten valinnanvapauslaista tyssäsi perustuslakivaliokuntaan. Nyt asiantuntijat sanovat, että lain suurimmat perustuslailliset puutteet on korjattu.

– Kun julkisuudessa on käytetty näitä liikennevalovertauksia, niin jos kesäkuussa valinnanvapausesitykselle näytettiin punaista valoa, niin nyt se valo on vähintäänkin keltainen ja ehkä jopa menossa vihreän suuntaan, sanoi Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro tultuaan perustuslakivaliokunnan kokouksesta tiistaina.

Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi vilautteli värin vaihtumista keltaisesta vihreään.

– Kyllä tämä valinnanvapauslaki voi ehkä onnistuakin, mutta siellä minun mielestäni jotain justeerauksia vielä vaaditaan, Suksi sanoi.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen totesi, että nyt käsillä oleva ehdotus on perusrakenteidensa puolesta perustuslain kannalta huomattavasti parempi kuin viime kesänä poistettu paketti.

– Isot rakenteelliset perustuslakiongelmat näyttävät pitkälti poistuneen. Se ei tarkoita sitä, että tämä olisi ongelmaton, mutta näissä ongelmissa on kyse mittaluokaltaan erilaisista asioista kuin aiemmin, Ojanen sanoi.

"Hyvä saada jonkinlainen seurantajärjestelmä"

Lakiesityksen yhdeksi mahdolliseksi ongelmakohdaksi asiantuntijat nostivat yhdenvertaisuuden toteutumisen.

– Itsehallintoon sisältyy sisäänrakennettuna elementtinä mahdollisuus siihen, että asiat järjestetään eri tavoin, jolloin syntyy tiettyä epäyhdenvertaisuutta. Hallitus lähtee jo tässä esityksessään siitä, että maakuntien sisällä ja välille saattaa syntyä epäyhdenvertaisuutta, sanoi professori Suksi.

Suksi näki, että lakiin olisi hyvä saada jonkinlainen seurantajärjestelmä, jonka avulla yhdenvertaisuusongelmiin voitaisiin puuttua.

Akuuteimmaksi haasteeksi Suksi nosti koko uudistuksen aikataulun.

– Erityisesti se, että siellä on maakuntavaalit sellaisena perälautana. Sen suhteen tässä tulee aikamoinen kiire.

Suksi muistutti myös, että vaikka valinnanvapauslain osalta saattaa hyvinkin tulla valmista, koko paketti on monimutkainen kokonaisuus, johon liittyy monia muitakin lakeja.

"Ovat korjattavissa"

Asiantuntijat painottivat sitä, että mitään lopullisia kannanottoja ei voi tehdä ennen kuin on kuultu myös sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Heidän näkemyksillään on professorien mukaan merkitystä myös valtiosääntöoikeudelliseen tarkasteluun.

Kuultavana ollut valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén totesi yleisesti, että jos peruslakivaliokunnan käsittelemiin esityksiin tulee perustuslaillisia ongelmia, ne voivat olla kahden tyyppisiä.

– Ne voivat olla sellaisia, jotka voidaan normaalissa eduskuntakäsittelyssä hioa kuntoon. Sitten joskus voi olla ongelmia, jotka ovat lakiehdotuksen kannalta niin perustavaa laatua sen koko lakiehdotuksen sisällölle, Hidén sanoi.

– Vähän olettaisin, että tässä on nyt lähinnä kysymys ensimmäisen tyypin asioista, siellä on korjattavaa, mutta ne ovat korjattavissa, Hidén sanoi.

Uudistuksen kohtalonkuukaudet käynnissä

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesityksestä joudutaan odottamaan vielä viikkoja. Koko sote- ja maakuntauudistus pitäisi saada eduskunnassa läpi kolmen kuukauden sisällä, jotta maakuntavaalit toteutuvat tavoiteaikataulussa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) oli melko niukkasanainen tiistaina sen jälkeen, kun valiokunta oli kokouksessaan kuullut valtiosääntöoppineita valinnanvapaudesta.

– Käsittely jatkuu. Meillä on tällä viikolla perustuslakiasiantuntijoita kuultavana, ensi viikolla tätä sisältöä, sosiaali- ja terveysasiantuntijoita, Lapintie sanoi.

Hän ei uskaltanut arvioida, kuinka kauan asian käsittely valiokunnassa kestää.

– Monta viikkoa varmaan menee.

Valiokunnassa puheenjohtaja voi rytmittää aikataulua, mutta hallituspuolueilla on mahdollisissa äänestyksissä enemmistö. Lapintie on opposition edustaja, mutta hän on kerännyt kiitosta puolueettomana perustuslain tulkkina.

Valinnanvapauslaki on ollut koko mittavan sote-uudistuksen kiistellyin osa. Etenkin kokoomukselle valinnanvapauden toteuttaminen on tärkeää.

Kesäkuussa valinnanvapaus törmäsi perustuslakivaliokuntaan. Juha Sipilän (kesk.) hallitus on sittemmin tehnyt lakiesitykseen merkittäviä muokkauksia.

Hallitus antoi uusimman esityksen valinnanvapauslainsäädännöstä eduskunnalle maaliskuussa. Sote-uudistukseen liittyviä monia lakeja käsitellään eduskunnan eri valiokunnissa koko kevään ajan. Perustuslakivaliokunnan ohella keskeinen on sosiaali- ja terveysvaliokunta, jota johtaa Krista Kiuru (sd.).

Eduskunnan äänestykset ovat vuorossa aikaisintaan alkukesästä. Hallitus haluaisi, että sote-uudistus saataisiin hyväksyttyä heinäkuun alkuun mennessä. Silloin maakuntavaalit voitaisiin järjestää lokakuun lopussa.

Hallituksella on eduskunnassa takanaan 105 ääntä ja oppositiolla 94. Kokoomuksen riveissä on ollut kevättalvella jonkin verran rakoilua soten suhteen, mutta puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on vakuuttanut luottavansa eduskuntaryhmäänsä.